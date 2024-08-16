Подполье: ВС РФ уничтожили бойцов ВСУ, которых готовили к переброске под Курск

ВС РФ уничтожили личный состав ВСУ, который хотели направить под Курск
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Кривом Роге российские военные уничтожили склады, технику и личный состав ВСУ. Бойцов собирались направить в Курскую область.
«Удары нанесены в Кривом Роге по складам, технике и личному составу ВСУ, которых должны были направить в Курскую область», — пишет РИА Новости. Об этом агентству сообщили в пророссийском подполье.
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