Подполье: ВС РФ уничтожили бойцов ВСУ, которых готовили к переброске под Курск

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ВС РФ уничтожили личный состав ВСУ, который хотели направить под Курск
ВС РФ уничтожили личный состав ВСУ, который хотели направить под Курск Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Кривом Роге российские военные уничтожили склады, технику и личный состав ВСУ. Бойцов собирались направить в Курскую область.

«Удары нанесены в Кривом Роге по складам, технике и личному составу ВСУ, которых должны были направить в Курскую область», — пишет РИА Новости. Об этом агентству сообщили в пророссийском подполье.

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В Кривом Роге российские военные уничтожили склады, технику и личный состав ВСУ. Бойцов собирались направить в Курскую область. «Удары нанесены в Кривом Роге по складам, технике и личному составу ВСУ, которых должны были направить в Курскую область», — пишет РИА Новости. Об этом агентству сообщили в пророссийском подполье.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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