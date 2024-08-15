15 августа 2024

Челябинский депутат Клеутин попал в ДТП из-за проблем с сердцем

Депутат заксобрания Челябинской области Клеутин находится в реанимации после ДТП
© Служба новостей «URA.RU»
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Все пострадавшие в ДТП госпитализированы Фото:

Депутат заксобрания Челябинской области Дмитрий Клеутин попал в ДТП из-за проблем с сердцем. Во время приступа неуправляемый автомобиль вынесло на встречную полосу, сообщил 16 августа источник URA.RU.

«Вечером 15 августа Клеутин ехал домой вместе с женой и детьми. Предварительно, он потерял сознание и выехал на „встречку“, где и случилось ДТП. Сейчас депутат находится в реанимации с черепно-мозговой травмой, под постоянным наблюдением врачей», — пояснил инсайдер.

«Произошло столкновение автомобилей JAC и Renault Kaptur под управлением водителей 1983 и 1984 годов рождения. В результате телесные повреждения получил водитель автомобиля „Рено“, женщина 1984 года рождения, а также мужчина водитель автомобиля JAC, и три его пассажира», — прокомментировали аварию в Госавтоинспекции. По данным URA.RU, все перечисленные также пока находятся в больнице, но с не столь существенными травмами — их жизни ничего не угрожает.

ДТП произошло в Челябинске 15 августа на пересечении проспекта Ленина и улицы Российской. Столкнувшиеся автомобили сильно пострадали. Одна из машин вылетела на тротуар. На месте работали сотрудники МЧС и врачи скорой помощи.

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Депутат заксобрания Челябинской области Дмитрий Клеутин попал в ДТП из-за проблем с сердцем. Во время приступа неуправляемый автомобиль вынесло на встречную полосу, сообщил 16 августа источник URA.RU. «Вечером 15 августа Клеутин ехал домой вместе с женой и детьми. Предварительно, он потерял сознание и выехал на „встречку“, где и случилось ДТП. Сейчас депутат находится в реанимации с черепно-мозговой травмой, под постоянным наблюдением врачей», — пояснил инсайдер. «Произошло столкновение автомобилей JAC и Renault Kaptur под управлением водителей 1983 и 1984 годов рождения. В результате телесные повреждения получил водитель автомобиля „Рено“, женщина 1984 года рождения, а также мужчина водитель автомобиля JAC, и три его пассажира», — прокомментировали аварию в Госавтоинспекции. По данным URA.RU, все перечисленные также пока находятся в больнице, но с не столь существенными травмами — их жизни ничего не угрожает. ДТП произошло в Челябинске 15 августа на пересечении проспекта Ленина и улицы Российской. Столкнувшиеся автомобили сильно пострадали. Одна из машин вылетела на тротуар. На месте работали сотрудники МЧС и врачи скорой помощи.
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