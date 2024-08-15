В центре Челябинска произошло серьезное ДТП, перекрыто движение троллейбусов. Фото

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На место аварии прибыли сотрудники МЧС (Архивное фото)
На место аварии прибыли сотрудники МЧС (Архивное фото) Фото:

В Челябинске на пересечении проспекта Ленина и улицы Российской произошла авария, которая закрыла путь троллейбусам. Столкнувшиеся автомобили сильно пострадали. Одна из машин вылетела на тротуар, сообщают 15 августа в telegram-канале «ЧелябГЭТ. Происшествия».

«Стоит движение троллейбусов от перекрестка проспекта Ленина и Российской в направлении ЖБИ. Произошло ДТП с участием двух машин. Троллейбус №16 направили с АМЗ до ДС Юность», — сообщили в telegram-канале.

Также были опубликованы снимки ДТП. На месте работают сотрудники МЧС и врачи скорой помощи. О наличии пострадавших не уточняется. Подробной информации от Госавтоинспекции Челябинска по поводу данного происшествия не поступало.

Одна из машин вылетела на тротуар
Одна из машин вылетела на тротуар
Фото:

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В Челябинске на пересечении проспекта Ленина и улицы Российской произошла авария, которая закрыла путь троллейбусам. Столкнувшиеся автомобили сильно пострадали. Одна из машин вылетела на тротуар, сообщают 15 августа в telegram-канале «ЧелябГЭТ. Происшествия». «Стоит движение троллейбусов от перекрестка проспекта Ленина и Российской в направлении ЖБИ. Произошло ДТП с участием двух машин. Троллейбус №16 направили с АМЗ до ДС Юность», — сообщили в telegram-канале. Также были опубликованы снимки ДТП. На месте работают сотрудники МЧС и врачи скорой помощи. О наличии пострадавших не уточняется. Подробной информации от Госавтоинспекции Челябинска по поводу данного происшествия не поступало.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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