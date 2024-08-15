В Челябинске на пересечении проспекта Ленина и улицы Российской произошла авария, которая закрыла путь троллейбусам. Столкнувшиеся автомобили сильно пострадали. Одна из машин вылетела на тротуар, сообщают 15 августа в telegram-канале «ЧелябГЭТ. Происшествия».
«Стоит движение троллейбусов от перекрестка проспекта Ленина и Российской в направлении ЖБИ. Произошло ДТП с участием двух машин. Троллейбус №16 направили с АМЗ до ДС Юность», — сообщили в telegram-канале.
Также были опубликованы снимки ДТП. На месте работают сотрудники МЧС и врачи скорой помощи. О наличии пострадавших не уточняется. Подробной информации от Госавтоинспекции Челябинска по поводу данного происшествия не поступало.
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