Депутат заксобрания Челябинской области Дмитрий Клеутин пострадал в ДТП с участием трех машин. Об этом URA.RU сообщили собственные источники в ЗСО.
«Клеутин находился в одной из машин. Он госпитализирован», — отмечает источник URA.RU.
В пресс-службе ЗСО URA.RU подтвердили, что депутат находится в больнице, но от дальнейших комментариев отказались. В пресс-службе Госавтоинспекции Челябинска ответили, что комментарии по данному происшествию будут позже.
Речь идет об аварии в Челябинске на пересечении проспекта Ленина и улицы Российской. Столкнувшиеся автомобили сильно пострадали. Одна из машин вылетела на тротуар. Также были опубликованы снимки ДТП. На месте работали сотрудники МЧС и врачи скорой помощи.
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