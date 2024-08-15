Депутат челябинского заксобрания Клеутин пострадал в ДТП. Фото

15 августа 2024 в 22:34 Размер текста - 17 +

Дмитрия Клеутина увезли в больницу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Депутат заксобрания Челябинской области Дмитрий Клеутин пострадал в ДТП с участием трех машин. Об этом URA.RU сообщили собственные источники в ЗСО. «Клеутин находился в одной из машин. Он госпитализирован», — отмечает источник URA.RU. В пресс-службе ЗСО URA.RU подтвердили, что депутат находится в больнице, но от дальнейших комментариев отказались. В пресс-службе Госавтоинспекции Челябинска ответили, что комментарии по данному происшествию будут позже. Речь идет об аварии в Челябинске на пересечении проспекта Ленина и улицы Российской. Столкнувшиеся автомобили сильно пострадали. Одна из машин вылетела на тротуар. Также были опубликованы снимки ДТП. На месте работали сотрудники МЧС и врачи скорой помощи. На месте аварии работали спасатели telegram-канал «ЧелябГЭТ. Происшествия», Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутат заксобрания Челябинской области Дмитрий Клеутин пострадал в ДТП с участием трех машин. Об этом URA.RU сообщили собственные источники в ЗСО. «Клеутин находился в одной из машин. Он госпитализирован», — отмечает источник URA.RU. В пресс-службе ЗСО URA.RU подтвердили, что депутат находится в больнице, но от дальнейших комментариев отказались. В пресс-службе Госавтоинспекции Челябинска ответили, что комментарии по данному происшествию будут позже. Речь идет об аварии в Челябинске на пересечении проспекта Ленина и улицы Российской. Столкнувшиеся автомобили сильно пострадали. Одна из машин вылетела на тротуар. Также были опубликованы снимки ДТП. На месте работали сотрудники МЧС и врачи скорой помощи.