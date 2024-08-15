Депутат челябинского заксобрания Клеутин пострадал в ДТП. Фото

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Виды Екатеринбурга, машина скорой помощи, скорая помощь
Дмитрия Клеутина увезли в больницу Фото:

Депутат заксобрания Челябинской области Дмитрий Клеутин пострадал в ДТП с участием трех машин. Об этом URA.RU сообщили собственные источники в ЗСО.

«Клеутин находился в одной из машин. Он госпитализирован», — отмечает источник URA.RU.

В пресс-службе ЗСО URA.RU подтвердили, что депутат находится в больнице, но от дальнейших комментариев отказались. В пресс-службе Госавтоинспекции Челябинска ответили, что комментарии по данному происшествию будут позже.

Речь идет об аварии в Челябинске на пересечении проспекта Ленина и улицы Российской. Столкнувшиеся автомобили сильно пострадали. Одна из машин вылетела на тротуар. Также были опубликованы снимки ДТП. На месте работали сотрудники МЧС и врачи скорой помощи.

На месте аварии работали спасатели
На месте аварии работали спасатели
Фото:

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Депутат заксобрания Челябинской области Дмитрий Клеутин пострадал в ДТП с участием трех машин. Об этом URA.RU сообщили собственные источники в ЗСО. «Клеутин находился в одной из машин. Он госпитализирован», — отмечает источник URA.RU. В пресс-службе ЗСО URA.RU подтвердили, что депутат находится в больнице, но от дальнейших комментариев отказались. В пресс-службе Госавтоинспекции Челябинска ответили, что комментарии по данному происшествию будут позже. Речь идет об аварии в Челябинске на пересечении проспекта Ленина и улицы Российской. Столкнувшиеся автомобили сильно пострадали. Одна из машин вылетела на тротуар. Также были опубликованы снимки ДТП. На месте работали сотрудники МЧС и врачи скорой помощи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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