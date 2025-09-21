Депутат Законодательного собрания Челябинской области седьмого созыва от партии «Справедливая Россия» Дмитрий Сумин объявил о выходе из партии и сложении своих полномочий. Это произошло через неделю после выборов в восьмой созыв челябинского парламента. О решении Сумин сообщил на своей странице в социальной сети.
«Земляки, всем привет! Сообщаю: в итоге я не стал депутатом Законодательного Собрания Челябинской области по списку партии „Справедливая Россия“. Это место займет другой кандидат от партии. Я передал ключи от местного отделения партии в Копейске, сложил с себя полномочия председателя и вышел из партии „Справедливая Россия“», — написал Сумин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Сумин объяснил свое решение желанием избежать дальнейших конфликтов и подчеркнул, что его уход из политики — осознанный шаг. «Прошу считать мое решение желанием оставаться вне конфликта», — написал Дмитрий Сумин в обращении. Он также поблагодарил коллег по партии за совместную работу и избирателей за поддержку, отметив, что за пять лет его команда рассмотрела 2,5 тысячи обращений от жителей.
Ранее также представляющий партию «Справедливая Россия» депутат Заксобрания Павел Жолобов сообщил о временном приостановлении своей деятельности в сфере политики. После выборов его место в ЗСО по списку партии должен был занять Сумин, который проиграл в копейском избирательном округе №20 кандидату от ЕР 85 голосов.
