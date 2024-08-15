В Екатеринбурге взлетели объемы строительства, несмотря на отмену льгот

В Екатеринбурге на 25% вырос объем строительства

16 августа 2024 в 12:31 Размер текста - 17 +

Квадратный метр недвижимости подорожал на 6,5% Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге объем строительства вырос на 25% с начала года. Об этом URA.RU рассказали в строительно-инвестиционной корпорации «Девелопмент-Юг». «Объем строительства в Екатеринбурге увеличился с 3,6 тысячи квадратных метров до 4,6 тысячи квадратных метров. Рост составил 25%», — говорится в исследовании. Средняя цена квадратного метра также увеличилась с 137,7 тысячи рублей до 146,3 тысячи рублей (+6,5%). После отмены ипотеки с господдержкой аналитики внимательнее стали следить за стоимостью первичной и вторичной недвижимости, в течение семи месяцев цены колебались в диапазоне от трех до восьми тысяч рублей месяц к месяцу. В 2024 году екатеринбуржцы потратили на покупку квартир 96,8 миллиарда рублей. Это выше на 31%, чем в 2023-м. По мнению экспертов корпорации, в ближайший год на рынке недвижимости возможен такой исход: цены и условия для покупки жилья в новостройках и на вторичном рынке начнут сближаться. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге объем строительства вырос на 25% с начала года. Об этом URA.RU рассказали в строительно-инвестиционной корпорации «Девелопмент-Юг». «Объем строительства в Екатеринбурге увеличился с 3,6 тысячи квадратных метров до 4,6 тысячи квадратных метров. Рост составил 25%», — говорится в исследовании. Средняя цена квадратного метра также увеличилась с 137,7 тысячи рублей до 146,3 тысячи рублей (+6,5%). После отмены ипотеки с господдержкой аналитики внимательнее стали следить за стоимостью первичной и вторичной недвижимости, в течение семи месяцев цены колебались в диапазоне от трех до восьми тысяч рублей месяц к месяцу. В 2024 году екатеринбуржцы потратили на покупку квартир 96,8 миллиарда рублей. Это выше на 31%, чем в 2023-м. По мнению экспертов корпорации, в ближайший год на рынке недвижимости возможен такой исход: цены и условия для покупки жилья в новостройках и на вторичном рынке начнут сближаться.