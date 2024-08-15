15 августа 2024

В Екатеринбурге взлетели объемы строительства, несмотря на отмену льгот

В Екатеринбурге на 25% вырос объем строительства
© Служба новостей «URA.RU»
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Квадратный метр недвижимости подорожал на 6,5% Фото:

В Екатеринбурге объем строительства вырос на 25% с начала года. Об этом URA.RU рассказали в строительно-инвестиционной корпорации «Девелопмент-Юг».

«Объем строительства в Екатеринбурге увеличился с 3,6 тысячи квадратных метров до 4,6 тысячи квадратных метров. Рост составил 25%», — говорится в исследовании. Средняя цена квадратного метра также увеличилась с 137,7 тысячи рублей до 146,3 тысячи рублей (+6,5%). После отмены ипотеки с господдержкой аналитики внимательнее стали следить за стоимостью первичной и вторичной недвижимости, в течение семи месяцев цены колебались в диапазоне от трех до восьми тысяч рублей месяц к месяцу.

В 2024 году екатеринбуржцы потратили на покупку квартир 96,8 миллиарда рублей. Это выше на 31%, чем в 2023-м. По мнению экспертов корпорации, в ближайший год на рынке недвижимости возможен такой исход: цены и условия для покупки жилья в новостройках и на вторичном рынке начнут сближаться.

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В Екатеринбурге объем строительства вырос на 25% с начала года. Об этом URA.RU рассказали в строительно-инвестиционной корпорации «Девелопмент-Юг». «Объем строительства в Екатеринбурге увеличился с 3,6 тысячи квадратных метров до 4,6 тысячи квадратных метров. Рост составил 25%», — говорится в исследовании. Средняя цена квадратного метра также увеличилась с 137,7 тысячи рублей до 146,3 тысячи рублей (+6,5%). После отмены ипотеки с господдержкой аналитики внимательнее стали следить за стоимостью первичной и вторичной недвижимости, в течение семи месяцев цены колебались в диапазоне от трех до восьми тысяч рублей месяц к месяцу. В 2024 году екатеринбуржцы потратили на покупку квартир 96,8 миллиарда рублей. Это выше на 31%, чем в 2023-м. По мнению экспертов корпорации, в ближайший год на рынке недвижимости возможен такой исход: цены и условия для покупки жилья в новостройках и на вторичном рынке начнут сближаться.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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