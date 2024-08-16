Глюкоза отказалась ехать в рехаб

Российская певица Глюкоза (настоящее имя — Наталья Чистякова) отказалась ложиться в реабилитационный центр. Такое решение связано из-за скандала вокруг ее имени.
«Глюк'oZа категорически отказалась ложиться в рехаб и теперь лечится дома. По информации Mash, из-за рисков слива информации и хайпа вокруг ее имени», — пишет telegram-канал.
По данным источников, артистка сама приняла решение остаться на лечение дома. За ее состоянием следят врачи. Семья Глюкозы сейчас ни с кем не общается. Однако если состояние Натальи ухудшится, то к вопросу о рехабе вернутся.
В июле певица выступала на Дне металлурга в Красноярске, однако зрители не оценили ее концерт. По словам горожан, она трогала себя за интимные места и материлась в микрофон. Подобное поведение Глюкоза объяснила приемом антидепрессантов и снотворного, пишет RT. После этого концерта бывший продюсер певицы Максим Фадеев заявил, что хочет лишить ее псевдонима.
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