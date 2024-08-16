Глюкоза отказалась ехать в рехаб

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Глюкоза отказалась ехать в рехаб и теперь лечится дома
Глюкоза отказалась ехать в рехаб и теперь лечится дома Фото:

Российская певица Глюкоза (настоящее имя — Наталья Чистякова) отказалась ложиться в реабилитационный центр. Такое решение связано из-за скандала вокруг ее имени.

«Глюк'oZа категорически отказалась ложиться в рехаб и теперь лечится дома. По информации Mash, из-за рисков слива информации и хайпа вокруг ее имени», — пишет telegram-канал.

По данным источников, артистка сама приняла решение остаться на лечение дома. За ее состоянием следят врачи. Семья Глюкозы сейчас ни с кем не общается. Однако если состояние Натальи ухудшится, то к вопросу о рехабе вернутся.

В июле певица выступала на Дне металлурга в Красноярске, однако зрители не оценили ее концерт. По словам горожан, она трогала себя за интимные места и материлась в микрофон. Подобное поведение Глюкоза объяснила приемом антидепрессантов и снотворного, пишет RT. После этого концерта бывший продюсер певицы Максим Фадеев заявил, что хочет лишить ее псевдонима.

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Российская певица Глюкоза (настоящее имя — Наталья Чистякова) отказалась ложиться в реабилитационный центр. Такое решение связано из-за скандала вокруг ее имени. «Глюк'oZа категорически отказалась ложиться в рехаб и теперь лечится дома. По информации Mash, из-за рисков слива информации и хайпа вокруг ее имени», — пишет telegram-канал. По данным источников, артистка сама приняла решение остаться на лечение дома. За ее состоянием следят врачи. Семья Глюкозы сейчас ни с кем не общается. Однако если состояние Натальи ухудшится, то к вопросу о рехабе вернутся. В июле певица выступала на Дне металлурга в Красноярске, однако зрители не оценили ее концерт. По словам горожан, она трогала себя за интимные места и материлась в микрофон. Подобное поведение Глюкоза объяснила приемом антидепрессантов и снотворного, пишет RT. После этого концерта бывший продюсер певицы Максим Фадеев заявил, что хочет лишить ее псевдонима.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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