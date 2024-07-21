Продюсер Фадеев хочет лишить Глюкозу псевдонима после скандального концерта. Видео

21 июля 2024 в 18:01 Размер текста - 17 +

Певица Глюкоза может лишиться псевдонима из-за скандального концерта Фото: Илья Московец © URA.RU Певица Глюкоза (Наталья Ионова-Чистякова) может лишиться своего псевдонима после скандального концерта на Дне металлурга Глюкозы, где она вела себя неадекватно. Об этом сообщил ее бывший продюсер Максим Фадеев. «Мы сейчас решили с нашими юристами разработать иск, который лишит ее возможности и пользоваться псевдонимом, и петь мою музыку», — сказал Фадеев в аудиосообщении в своем telegram-канале. Фадеев подчеркнул, что Ионова не является частью группы Глюк’oZa, которую создал продюссер. Ранее сообщалось, что российская певица Глюкоза неадекватно вела себя на концерте на День металлурга в Красноярске. По словам горожан, она трогала себя за интимные места и материлась в микрофон. Некоторые зрители посчитали, что певица находилась в алкогольном опьянении. Никаких комментариев от самой Глюкозы пока не было. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Певица Глюкоза (Наталья Ионова-Чистякова) может лишиться своего псевдонима после скандального концерта на Дне металлурга Глюкозы, где она вела себя неадекватно. Об этом сообщил ее бывший продюсер Максим Фадеев. «Мы сейчас решили с нашими юристами разработать иск, который лишит ее возможности и пользоваться псевдонимом, и петь мою музыку», — сказал Фадеев в аудиосообщении в своем telegram-канале. Фадеев подчеркнул, что Ионова не является частью группы Глюк’oZa, которую создал продюссер. Ранее сообщалось, что российская певица Глюкоза неадекватно вела себя на концерте на День металлурга в Красноярске. По словам горожан, она трогала себя за интимные места и материлась в микрофон. Некоторые зрители посчитали, что певица находилась в алкогольном опьянении. Никаких комментариев от самой Глюкозы пока не было.