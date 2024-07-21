Продюсер Фадеев хочет лишить Глюкозу псевдонима после скандального концерта. Видео

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Концерт Глюк’oZы в парке Маяковском. Екатеринбург, ионова наталья, глюкоза
Певица Глюкоза может лишиться псевдонима из-за скандального концерта Фото:

Певица Глюкоза (Наталья Ионова-Чистякова) может лишиться своего псевдонима после скандального концерта на Дне металлурга Глюкозы, где она вела себя неадекватно. Об этом сообщил ее бывший продюсер Максим Фадеев.

«Мы сейчас решили с нашими юристами разработать иск, который лишит ее возможности и пользоваться псевдонимом, и петь мою музыку», — сказал Фадеев в аудиосообщении в своем telegram-канале. Фадеев подчеркнул, что Ионова не является частью группы Глюк’oZa, которую создал продюссер.

Ранее сообщалось, что российская певица Глюкоза неадекватно вела себя на концерте на День металлурга в Красноярске. По словам горожан, она трогала себя за интимные места и материлась в микрофон. Некоторые зрители посчитали, что певица находилась в алкогольном опьянении. Никаких комментариев от самой Глюкозы пока не было.

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Певица Глюкоза (Наталья Ионова-Чистякова) может лишиться своего псевдонима после скандального концерта на Дне металлурга Глюкозы, где она вела себя неадекватно. Об этом сообщил ее бывший продюсер Максим Фадеев. «Мы сейчас решили с нашими юристами разработать иск, который лишит ее возможности и пользоваться псевдонимом, и петь мою музыку», — сказал Фадеев в аудиосообщении в своем telegram-канале. Фадеев подчеркнул, что Ионова не является частью группы Глюк’oZa, которую создал продюссер. Ранее сообщалось, что российская певица Глюкоза неадекватно вела себя на концерте на День металлурга в Красноярске. По словам горожан, она трогала себя за интимные места и материлась в микрофон. Некоторые зрители посчитали, что певица находилась в алкогольном опьянении. Никаких комментариев от самой Глюкозы пока не было.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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