Популярность Надежды Кадышевой набирает обороты

Востребованность солистки «Золотого кольца» Надежды Кадышевой по России выросла в два раза на фоне популярности ее песен. Сейчас певица запрашивает за участие в корпоративах полтора миллиона рублей, а в райдере Кадышевой прописаны сушки и молоко, сообщает telegram-канал Shot.
«Недавно „Плывет веночек“ Кадышевой буквально взорвал соцсети. 65-летняя певица снова внезапно обрела хайп. Но при этом запросы у певицы, по сравнению с современными звездами, минимальные», — передает telegram-канал.
Певица выразила готовность прибыть на мероприятие поездом, но с условием передвижения в средних вагонах состава. Основное требование Кадышевой — спокойствие и возможность отдыха во время поездки. Она не любит болтливых водителей, а проживать предпочитает вдали от шума. Это может быть пребывание в коттедже или на вилле.
В гримерной комнате народной артистки изысканные блюда и спиртные напитки редкость. В ее райдер включены лишь фрукты, печенье, минеральная вода, молоко, чай, кофе и пластиковая посуда.
Ранее сообщалось, что на ближайшем концерте в Пермском крае с Надеждой Кадышевой хочет спеть дуэтом блогер Ирина Боровик. Народная артистка выступит на фестивале «Свет Белогорья».
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