Популярность Надежды Кадышевой набирает обороты

Shot: востребованность Надежды Кадышевой выросла на фоне популярности ее песен

16 августа 2024 в 12:40 Размер текста - 17 +

Популярность песен Надежды Кадышевой растет Фото: Belkin Alexey/news.ru/Globallookpress Востребованность солистки «Золотого кольца» Надежды Кадышевой по России выросла в два раза на фоне популярности ее песен. Сейчас певица запрашивает за участие в корпоративах полтора миллиона рублей, а в райдере Кадышевой прописаны сушки и молоко, сообщает telegram-канал Shot. «Недавно „Плывет веночек“ Кадышевой буквально взорвал соцсети. 65-летняя певица снова внезапно обрела хайп. Но при этом запросы у певицы, по сравнению с современными звездами, минимальные», — передает telegram-канал. Певица выразила готовность прибыть на мероприятие поездом, но с условием передвижения в средних вагонах состава. Основное требование Кадышевой — спокойствие и возможность отдыха во время поездки. Она не любит болтливых водителей, а проживать предпочитает вдали от шума. Это может быть пребывание в коттедже или на вилле. В гримерной комнате народной артистки изысканные блюда и спиртные напитки редкость. В ее райдер включены лишь фрукты, печенье, минеральная вода, молоко, чай, кофе и пластиковая посуда. Ранее сообщалось, что на ближайшем концерте в Пермском крае с Надеждой Кадышевой хочет спеть дуэтом блогер Ирина Боровик. Народная артистка выступит на фестивале «Свет Белогорья». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Востребованность солистки «Золотого кольца» Надежды Кадышевой по России выросла в два раза на фоне популярности ее песен. Сейчас певица запрашивает за участие в корпоративах полтора миллиона рублей, а в райдере Кадышевой прописаны сушки и молоко, сообщает telegram-канал Shot. «Недавно „Плывет веночек“ Кадышевой буквально взорвал соцсети. 65-летняя певица снова внезапно обрела хайп. Но при этом запросы у певицы, по сравнению с современными звездами, минимальные», — передает telegram-канал. Певица выразила готовность прибыть на мероприятие поездом, но с условием передвижения в средних вагонах состава. Основное требование Кадышевой — спокойствие и возможность отдыха во время поездки. Она не любит болтливых водителей, а проживать предпочитает вдали от шума. Это может быть пребывание в коттедже или на вилле. В гримерной комнате народной артистки изысканные блюда и спиртные напитки редкость. В ее райдер включены лишь фрукты, печенье, минеральная вода, молоко, чай, кофе и пластиковая посуда. Ранее сообщалось, что на ближайшем концерте в Пермском крае с Надеждой Кадышевой хочет спеть дуэтом блогер Ирина Боровик. Народная артистка выступит на фестивале «Свет Белогорья».