Популярность Надежды Кадышевой набирает обороты

Shot: востребованность Надежды Кадышевой выросла на фоне популярности ее песен
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Популярность песен Надежды Кадышевой растет Фото:

Востребованность солистки «Золотого кольца» Надежды Кадышевой по России выросла в два раза на фоне популярности ее песен. Сейчас певица запрашивает за участие в корпоративах полтора миллиона рублей, а в райдере Кадышевой прописаны сушки и молоко, сообщает telegram-канал Shot.

«Недавно „Плывет веночек“ Кадышевой буквально взорвал соцсети. 65-летняя певица снова внезапно обрела хайп. Но при этом запросы у певицы, по сравнению с современными звездами, минимальные», — передает telegram-канал.

Певица выразила готовность прибыть на мероприятие поездом, но с условием передвижения в средних вагонах состава. Основное требование Кадышевой — спокойствие и возможность отдыха во время поездки. Она не любит болтливых водителей, а проживать предпочитает вдали от шума. Это может быть пребывание в коттедже или на вилле.

В гримерной комнате народной артистки изысканные блюда и спиртные напитки редкость. В ее райдер включены лишь фрукты, печенье, минеральная вода, молоко, чай, кофе и пластиковая посуда.

Ранее сообщалось, что на ближайшем концерте в Пермском крае с Надеждой Кадышевой хочет спеть дуэтом блогер Ирина Боровик. Народная артистка выступит на фестивале «Свет Белогорья».

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Востребованность солистки «Золотого кольца» Надежды Кадышевой по России выросла в два раза на фоне популярности ее песен. Сейчас певица запрашивает за участие в корпоративах полтора миллиона рублей, а в райдере Кадышевой прописаны сушки и молоко, сообщает telegram-канал Shot. «Недавно „Плывет веночек“ Кадышевой буквально взорвал соцсети. 65-летняя певица снова внезапно обрела хайп. Но при этом запросы у певицы, по сравнению с современными звездами, минимальные», — передает telegram-канал. Певица выразила готовность прибыть на мероприятие поездом, но с условием передвижения в средних вагонах состава. Основное требование Кадышевой — спокойствие и возможность отдыха во время поездки. Она не любит болтливых водителей, а проживать предпочитает вдали от шума. Это может быть пребывание в коттедже или на вилле. В гримерной комнате народной артистки изысканные блюда и спиртные напитки редкость. В ее райдер включены лишь фрукты, печенье, минеральная вода, молоко, чай, кофе и пластиковая посуда. Ранее сообщалось, что на ближайшем концерте в Пермском крае с Надеждой Кадышевой хочет спеть дуэтом блогер Ирина Боровик. Народная артистка выступит на фестивале «Свет Белогорья».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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