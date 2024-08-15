В Свердловской области внезапно скончалась одинокая мать пятерых детей

В Сосьве (Свердловская область) 10 августа во время готовки скончалась 34-летняя Мария Обласова — одинокая мать пятерых детей. Брат погибшей Сергей рассказал корреспонденту URA.RU, что у женщины остановилось сердце.
«Она готовила завтрак для детей, упала на кухне — и все. У нее остановилось сердце», — сказал старший брат Марии. Предположительная причина смерти — инсульт.
По его словам, без мамы остались три девочки и два мальчика, которым сейчас 5, 6, 7, 11 и 15 лет. От первого брака у Обласовой один ребенок, а остальные четверо от второго мужа, с которым развелась. Следить за старшей дочкой будет мама умершей. Вопрос о воспитании других детей сейчас решается.
Сам же Сергей Обласов майор внутренней службы ГУФСИН России по Свердловской области. Его коллеги организовали сбор денежных средств для семьи.
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