15 августа 2024

В Свердловской области внезапно скончалась одинокая мать пятерых детей

© Служба новостей «URA.RU»
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Фермерский рынок в Кременкуле. Челябинск, следственный комитет, силовики, ск, скр
Женщина скончалась из-за остановки сердца Фото:

В Сосьве (Свердловская область) 10 августа во время готовки скончалась 34-летняя Мария Обласова — одинокая мать пятерых детей. Брат погибшей Сергей рассказал корреспонденту URA.RU, что у женщины остановилось сердце.

«Она готовила завтрак для детей, упала на кухне — и все. У нее остановилось сердце», — сказал старший брат Марии. Предположительная причина смерти — инсульт.

По его словам, без мамы остались три девочки и два мальчика, которым сейчас 5, 6, 7, 11 и 15 лет. От первого брака у Обласовой один ребенок, а остальные четверо от второго мужа, с которым развелась. Следить за старшей дочкой будет мама умершей. Вопрос о воспитании других детей сейчас решается.

Сам же Сергей Обласов майор внутренней службы ГУФСИН России по Свердловской области. Его коллеги организовали сбор денежных средств для семьи.

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В Сосьве (Свердловская область) 10 августа во время готовки скончалась 34-летняя Мария Обласова — одинокая мать пятерых детей. Брат погибшей Сергей рассказал корреспонденту URA.RU, что у женщины остановилось сердце. «Она готовила завтрак для детей, упала на кухне — и все. У нее остановилось сердце», — сказал старший брат Марии. Предположительная причина смерти — инсульт. По его словам, без мамы остались три девочки и два мальчика, которым сейчас 5, 6, 7, 11 и 15 лет. От первого брака у Обласовой один ребенок, а остальные четверо от второго мужа, с которым развелась. Следить за старшей дочкой будет мама умершей. Вопрос о воспитании других детей сейчас решается. Сам же Сергей Обласов майор внутренней службы ГУФСИН России по Свердловской области. Его коллеги организовали сбор денежных средств для семьи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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