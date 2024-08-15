В Свердловской области внезапно скончалась одинокая мать пятерых детей

16 августа 2024 в 13:08 Размер текста - 17 +

Женщина скончалась из-за остановки сердца Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Сосьве (Свердловская область) 10 августа во время готовки скончалась 34-летняя Мария Обласова — одинокая мать пятерых детей. Брат погибшей Сергей рассказал корреспонденту URA.RU, что у женщины остановилось сердце. «Она готовила завтрак для детей, упала на кухне — и все. У нее остановилось сердце», — сказал старший брат Марии. Предположительная причина смерти — инсульт. По его словам, без мамы остались три девочки и два мальчика, которым сейчас 5, 6, 7, 11 и 15 лет. От первого брака у Обласовой один ребенок, а остальные четверо от второго мужа, с которым развелась. Следить за старшей дочкой будет мама умершей. Вопрос о воспитании других детей сейчас решается. Сам же Сергей Обласов майор внутренней службы ГУФСИН России по Свердловской области. Его коллеги организовали сбор денежных средств для семьи. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Сосьве (Свердловская область) 10 августа во время готовки скончалась 34-летняя Мария Обласова — одинокая мать пятерых детей. Брат погибшей Сергей рассказал корреспонденту URA.RU, что у женщины остановилось сердце. «Она готовила завтрак для детей, упала на кухне — и все. У нее остановилось сердце», — сказал старший брат Марии. Предположительная причина смерти — инсульт. По его словам, без мамы остались три девочки и два мальчика, которым сейчас 5, 6, 7, 11 и 15 лет. От первого брака у Обласовой один ребенок, а остальные четверо от второго мужа, с которым развелась. Следить за старшей дочкой будет мама умершей. Вопрос о воспитании других детей сейчас решается. Сам же Сергей Обласов майор внутренней службы ГУФСИН России по Свердловской области. Его коллеги организовали сбор денежных средств для семьи.