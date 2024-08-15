Прокуратура Троицка защитила трудовые права медработников

Прокуратура Троицка (Челябинская область) защитила трудовые права медиков больницы после их исключения из списка на социальные выплаты. Как 15 августа сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, восстановлены права 15 человек.
«Областная больница Троицка незаконно отказала 15 работникам во включении их в реестр на соцвыплаты. Прокуратурой был подан иск с требованием восстановить нарушенные права медработников через суд», — заявили в надзорном ведомстве.
Требования прокуратуры были удовлетворены решением суда. Теперь все сотрудники будут внесены в список и получат положенные социальные выплаты согласно постановлению правительства РФ.
Согласно документу, медработникам дефицитных специальностей власти установили дополнительные ежемесячные выплаты. Их размер составил 4,5 до 18,5 тысячи рублей. Наибольшие предусмотрели для врачей районных и участковых больниц. Врачи поликлиник и других амбулаторных учреждений первичного звена стали дополнительно получать по 14,5 тысячи рублей, а врачи скорой помощи — 11,5 тысячи рублей.
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