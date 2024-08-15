Курганская полиция ищет подростка из города Щучье
В городе Щучье (Курганская область) потерялся 16-летний подросток Вадим Баранов. Мальчик ушел из дома вечером 14 августа и до сих пор не вернулся. Его ищет полиция. Об этом URA.RU рассказали читатели сайта.
В УМВД региона данную информацию подтвердили. «Местоположение устанавливается», — сообщили в полиции.
Подросток был одет в зеленую утепленную кофту с капюшоном, голубые джинсы и черные кроссовки. Всех, кто обладает информацией о возможном местонахождении пропавшего, просят сообщать в ближайший отдел полиции или позвонить по телефону экстренной связи.
В курганском городе Щучье пропал 16-летний подросток
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!