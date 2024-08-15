15 августа 2024

В курганском городе Щучье полиция ищет пропавшего подростка. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пляж "Бабьи пески". Курган , полиция, мвд россии, наряд полиции
Курганская полиция ищет подростка из города Щучье Фото:

В городе Щучье (Курганская область) потерялся 16-летний подросток Вадим Баранов. Мальчик ушел из дома вечером 14 августа и до сих пор не вернулся. Его ищет полиция. Об этом URA.RU рассказали читатели сайта.

В УМВД региона данную информацию подтвердили. «Местоположение устанавливается», — сообщили в полиции.

Подросток был одет в зеленую утепленную кофту с капюшоном, голубые джинсы и черные кроссовки. Всех, кто обладает информацией о возможном местонахождении пропавшего, просят сообщать в ближайший отдел полиции или позвонить по телефону экстренной связи.

В курганском городе Щучье пропал 16-летний подросток
В курганском городе Щучье пропал 16-летний подросток

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В городе Щучье (Курганская область) потерялся 16-летний подросток Вадим Баранов. Мальчик ушел из дома вечером 14 августа и до сих пор не вернулся. Его ищет полиция. Об этом URA.RU рассказали читатели сайта. В УМВД региона данную информацию подтвердили. «Местоположение устанавливается», — сообщили в полиции. Подросток был одет в зеленую утепленную кофту с капюшоном, голубые джинсы и черные кроссовки. Всех, кто обладает информацией о возможном местонахождении пропавшего, просят сообщать в ближайший отдел полиции или позвонить по телефону экстренной связи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...