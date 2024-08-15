Курганца будут судить за оскорбление главы округа

Жителя Звериноголовского округа Курганской области будут судить за оскорбление главы муниципалитета Марины Панкратовой в интернете. Обвинительное заключение по уголовному делу направлено в суд, сообщается на сайте прокуратуры региона.
«Житель села Звериноголовское выражая недовольство исполнением своих должностных обязанностей главой Звериноголовского округа, с помощью телефона сделал видеозапись оскорбительного содержания, адресованную главе округа. После чего опубликовал ее в интернете. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — говорится на сайте ведомства.
Мужчине за публичное оскорбление представителя власти может грозить штраф до 40 000 рублей или в размере зарплаты за период до трех месяцев. Также обвиняемому могут назначить обязательные работы на срок до 360 часов или приговорить к исправительным работам до одного года.
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Жителя Звериноголовского округа Курганской области будут судить за оскорбление главы муниципалитета Марины Панкратовой в интернете. Обвинительное заключение по уголовному делу направлено в суд, сообщается на сайте прокуратуры региона. «Житель села Звериноголовское выражая недовольство исполнением своих должностных обязанностей главой Звериноголовского округа, с помощью телефона сделал видеозапись оскорбительного содержания, адресованную главе округа. После чего опубликовал ее в интернете. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — говорится на сайте ведомства. Мужчине за публичное оскорбление представителя власти может грозить штраф до 40 000 рублей или в размере зарплаты за период до трех месяцев. Также обвиняемому могут назначить обязательные работы на срок до 360 часов или приговорить к исправительным работам до одного года.