15 августа 2024

Курганца будут судить за оскорбление главы округа

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Заседание ЕР. Курган , панкратова марина
На курганца завели дело за оскорбление главы Звериноголовского округа Марины Панкратовой Фото:

Жителя Звериноголовского округа Курганской области будут судить за оскорбление главы муниципалитета Марины Панкратовой в интернете. Обвинительное заключение по уголовному делу направлено в суд, сообщается на сайте прокуратуры региона.

«Житель села Звериноголовское выражая недовольство исполнением своих должностных обязанностей главой Звериноголовского округа, с помощью телефона сделал видеозапись оскорбительного содержания, адресованную главе округа. После чего опубликовал ее в интернете. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — говорится на сайте ведомства.

Мужчине за публичное оскорбление представителя власти может грозить штраф до 40 000 рублей или в размере зарплаты за период до трех месяцев. Также обвиняемому могут назначить обязательные работы на срок до 360 часов или приговорить к исправительным работам до одного года.

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Жителя Звериноголовского округа Курганской области будут судить за оскорбление главы муниципалитета Марины Панкратовой в интернете. Обвинительное заключение по уголовному делу направлено в суд, сообщается на сайте прокуратуры региона. «Житель села Звериноголовское выражая недовольство исполнением своих должностных обязанностей главой Звериноголовского округа, с помощью телефона сделал видеозапись оскорбительного содержания, адресованную главе округа. После чего опубликовал ее в интернете. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — говорится на сайте ведомства. Мужчине за публичное оскорбление представителя власти может грозить штраф до 40 000 рублей или в размере зарплаты за период до трех месяцев. Также обвиняемому могут назначить обязательные работы на срок до 360 часов или приговорить к исправительным работам до одного года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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