Назван микрорайон Кургана, где продают самые дорогие квартиры, и это не центр. Карта

В Кургане самую дорогую квартиру за 13 000 000 продают в микрорайоне Заозерный

16 августа 2024 в 18:00 Размер текста - 17 +

Заозерный и центр стали микрорайонами с самыми дорогими квартирами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане нашли микрорайоны, в которых продают самые дорогие новые квартиры. Частью города, где цены на жилье оказались самыми высокими, стал микрорайон Заозерный. Там же продается больше всего квартир. Ситуацию на рынке курганских новостроек проанализировала корреспондент URA.RU. «Самую дорогу квартиру в новостройке продают в микрорайоне Заозерный. Жилье выставили на продажу за 14 миллионов рублей, что, согласно сервисам по покупке и продаже недвижимости, самая высокая цена в Кургане», — передает корреспондент. Если верить данным с таких сайтов, как «Циан» и «Авито Недвижимость», то в Заозерном сейчас продают почти тысячу квартир в новостройках. Эксперт из сферы недвижимости, риелтор Елена Безгодова пояснила URA.RU, в чем такая большая популярность Заозерного среди покупателей. По ее словам, в микрорайоне много новостроек, что означает свежий ремонт, новую мебель, современные планировки и крупногабаритные квартиры «без истории». «Там активно развивается инфраструктура, появляются новые ЖК, новые спортивные объекты, идет благоустройство территории», — делится с корреспондентом Безгодова. На втором месте по популярности у курганцев новостройки в центре. В настоящее время в микрорайоне Центральный открыты 114 объявлений о продаже новых квартир. Самую дорогую жилплощадь готовы продать за 13 миллионов рублей. Хоть в центре и расположены важные объекты курганской инфраструктуры, все же для жизни горожане продолжают выбирать Заозерный. При этом, руководитель одного из центров ипотеки и недвижимости Станислав Тястов рассказал URA.RU, что в центре квадратный метр все-таки самый дорогой в Кургане. В центре также самое дорогое вторичное жилье, даже дороже, чем в Заозерном. На третьем месте идет бульвар Солнечный. Хоть жителям этой части города и пришлось столкнуться с проблемами из строительства новой школы и нехватки места для учеников в старой прогимназии, микрорайон, или улица, как ее называют чиновники, все еще остается востребованным. Всего на продажу выставлено 23 квартиры. Самое дорогое жилье обойдется покупателям в 8,9 миллиона рублей. Дальше в топ попали микрорайоны Западный (с самой дорогой квартирой за 8,3 миллиона рублей), Левашово (7,5 миллиона), Рябково (тоже 7,5 миллиона рублей), столько же в Шевелевке, и Черемухово (с самым дешевым из остальных микрорайонов — 3,6 миллиона рублей). Ранее URA.RU писало, что в Курганской области продавали дома, которые стояли дороже, чем виллы в Турции. Дом с участком в Катайске выставляли на продажу за 28 миллионов рублей. При этом в Аланье виллу с бассейном продавали за 18,5 миллионов рублей. Там же был еще один дом, но уже за 14,5 миллионов рублей. Карта самых дорогих квартир в Кургане URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане нашли микрорайоны, в которых продают самые дорогие новые квартиры. Частью города, где цены на жилье оказались самыми высокими, стал микрорайон Заозерный. Там же продается больше всего квартир. Ситуацию на рынке курганских новостроек проанализировала корреспондент URA.RU. «Самую дорогу квартиру в новостройке продают в микрорайоне Заозерный. Жилье выставили на продажу за 14 миллионов рублей, что, согласно сервисам по покупке и продаже недвижимости, самая высокая цена в Кургане», — передает корреспондент. Если верить данным с таких сайтов, как «Циан» и «Авито Недвижимость», то в Заозерном сейчас продают почти тысячу квартир в новостройках. Эксперт из сферы недвижимости, риелтор Елена Безгодова пояснила URA.RU, в чем такая большая популярность Заозерного среди покупателей. По ее словам, в микрорайоне много новостроек, что означает свежий ремонт, новую мебель, современные планировки и крупногабаритные квартиры «без истории». «Там активно развивается инфраструктура, появляются новые ЖК, новые спортивные объекты, идет благоустройство территории», — делится с корреспондентом Безгодова. На втором месте по популярности у курганцев новостройки в центре. В настоящее время в микрорайоне Центральный открыты 114 объявлений о продаже новых квартир. Самую дорогую жилплощадь готовы продать за 13 миллионов рублей. Хоть в центре и расположены важные объекты курганской инфраструктуры, все же для жизни горожане продолжают выбирать Заозерный. При этом, руководитель одного из центров ипотеки и недвижимости Станислав Тястов рассказал URA.RU, что в центре квадратный метр все-таки самый дорогой в Кургане. В центре также самое дорогое вторичное жилье, даже дороже, чем в Заозерном. На третьем месте идет бульвар Солнечный. Хоть жителям этой части города и пришлось столкнуться с проблемами из строительства новой школы и нехватки места для учеников в старой прогимназии, микрорайон, или улица, как ее называют чиновники, все еще остается востребованным. Всего на продажу выставлено 23 квартиры. Самое дорогое жилье обойдется покупателям в 8,9 миллиона рублей. Дальше в топ попали микрорайоны Западный (с самой дорогой квартирой за 8,3 миллиона рублей), Левашово (7,5 миллиона), Рябково (тоже 7,5 миллиона рублей), столько же в Шевелевке, и Черемухово (с самым дешевым из остальных микрорайонов — 3,6 миллиона рублей). Ранее URA.RU писало, что в Курганской области продавали дома, которые стояли дороже, чем виллы в Турции. Дом с участком в Катайске выставляли на продажу за 28 миллионов рублей. При этом в Аланье виллу с бассейном продавали за 18,5 миллионов рублей. Там же был еще один дом, но уже за 14,5 миллионов рублей.