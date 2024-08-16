ВЦИОМ: больше 80% россиян доверяют Путину

Уровень доверие россиян к президенту РФ Владимиру Путину вырос на один процентный пункт и составляет 80,8%. Это данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
«На прямой вопрос о доверии Путину положительно ответили 80,8% респондентов (плюс один процентный пункт), уровень одобрения деятельности президента увеличился на 0,2 процентного пункта и составляет 77,1%», — сообщается в исследовании ВЦИОМ. В то же время деятельность правительства РФ и председателя кабмина Михаила Мишустина одобряют соответственно 50,3% и 51,9% участников опроса, что немного ниже предыдущих показателей.
О доверии к Мишустину заявили 61,2% респондентов. Опрос проводился среди 1,6 тысячи совершеннолетних россиян в период с 5 по 11 августа 2024 года.
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