Свердловские хирурги вытащили из мужчины гигантского паразита. Фото

В Екатеринбурге хирурги СОКБ №1 удалили печень с червями весом три килограмма
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Хирурги спасли жизнь мужчине с червями в печени (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге хирурги Свердловской областной клинической больницы №1 успешно провели сложнейшую операцию по удалению печени, пораженной альвеококкозом. Паразитарное заболевание у 41-летнего мужчины, вызванное личинками ленточного червя альвеококка, требовало сложного хирургического вмешательства из-за обширного поражения печени, диафрагмы и нижней полой вены. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе медучреждения.

«В ходе операции была удалена вся правая и часть левой доли печени пациента, а также проведена резекция диафрагмы и нижней полой вены. Масса удаленной части печени с альвеококком составила около трех килограммов. Несмотря на сложность операции, благодаря профессионализму операционной бригады и анестезиолога-реаниматолога пациент постепенно восстанавливается», — отметили в медучреждении.

Данный паразит ведет себя как злокачественная опухоль: разрушает печень, прорастая паренхиму, сосуды и протоки. «И если его не удалить, он прорастет в другие жизненно важные органы, что приведет к летальному исходу», — приводит слова заведующего отделением абдоминальной онкологии и хирургии СОКБ №1 Олега Орлова пресс-служба.

Альвеококкоз является не редкостью для Урала, где часто случаются заражения через контакт с переносчиками или употребление немытых ягод. Пациенты с такой патологией оперируются только в областной больнице. После операции пациент продолжит получать антипаразитарную терапию для профилактики рецидива заболевания.

Хирурги выполнили одну из сложнейших операций в своей практике по резекции печени
Хирурги выполнили одну из сложнейших операций в своей практике по резекции печени
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В Екатеринбурге хирурги Свердловской областной клинической больницы №1 успешно провели сложнейшую операцию по удалению печени, пораженной альвеококкозом. Паразитарное заболевание у 41-летнего мужчины, вызванное личинками ленточного червя альвеококка, требовало сложного хирургического вмешательства из-за обширного поражения печени, диафрагмы и нижней полой вены. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе медучреждения. «В ходе операции была удалена вся правая и часть левой доли печени пациента, а также проведена резекция диафрагмы и нижней полой вены. Масса удаленной части печени с альвеококком составила около трех килограммов. Несмотря на сложность операции, благодаря профессионализму операционной бригады и анестезиолога-реаниматолога пациент постепенно восстанавливается», — отметили в медучреждении. Данный паразит ведет себя как злокачественная опухоль: разрушает печень, прорастая паренхиму, сосуды и протоки. «И если его не удалить, он прорастет в другие жизненно важные органы, что приведет к летальному исходу», — приводит слова заведующего отделением абдоминальной онкологии и хирургии СОКБ №1 Олега Орлова пресс-служба. Альвеококкоз является не редкостью для Урала, где часто случаются заражения через контакт с переносчиками или употребление немытых ягод. Пациенты с такой патологией оперируются только в областной больнице. После операции пациент продолжит получать антипаразитарную терапию для профилактики рецидива заболевания.
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© Служба новостей «URA.RU»
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