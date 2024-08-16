Mash: бойцы ВСУ переодеваются в гражданских, чтобы сбежать из Курской области

Бойцы ВСУ массово переодеваются в гражданскую одежду и пытаются покинуть Курскую область. Они также угоняют машины.
«ВСУшники из отрезанных от снабжения 80-й, 82-й и 154-й бригад массово переодеваются в гражданку, угоняют авто местных и пытаются покинуть Курскую область под видом мирных жителей», — пишет telegram-канал Mash. При этом ВС РФ задержали и пленили минимум 10 украинских солдат в гражданской одежде, которые двигались в сторону границы.
В полиции уже лежат заявлений об угоне около 40 автомобилей. Украинские солдаты крадут внедорожники и неприметные легковые машины, такие как Lada Granta, «Киа Сид», «Рено Симбол» и Lada Vesta. По информации Mash, причиной бегства стало отсутствие резервов и связи.
Кроме того, машины могут использоваться украинскими диверсионными группами. В лесах Курской области были замечены бойцы ДРГ ВСУ в форме российских солдат с красной лентой на руках.
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