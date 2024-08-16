Голый челябинец разбил палкой припаркованные во дворе автомобили. Видео

16 августа 2024 в 15:20 Размер текста - 17 +

Мужчина повредил несколько припаркованных автомобилей (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Челябинске 16 августа во дворе жилого дома по улице Доватора 22А голый мужчина разбил палкой несколько припаркованных автомобилей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по городу, после задержания было принято решение о его госпитализации. «Поступило сообщение о повреждении нескольких автомашин во дворе жилого дома по улице Доватора. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали местного жителя. Учитывая его состояние и предполагая, что задержанный нуждается в медицинской помощи, полицейские вызвали специализированную бригаду медиков, которые госпитализировали мужчину», — сообщили URA.RU в пресс-службе полиции города. В настоящее время полицейские проводят проверку. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске 16 августа во дворе жилого дома по улице Доватора 22А голый мужчина разбил палкой несколько припаркованных автомобилей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по городу, после задержания было принято решение о его госпитализации. «Поступило сообщение о повреждении нескольких автомашин во дворе жилого дома по улице Доватора. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали местного жителя. Учитывая его состояние и предполагая, что задержанный нуждается в медицинской помощи, полицейские вызвали специализированную бригаду медиков, которые госпитализировали мужчину», — сообщили URA.RU в пресс-службе полиции города. В настоящее время полицейские проводят проверку. Выясняются все обстоятельства произошедшего.