Голый челябинец разбил палкой припаркованные во дворе автомобили. Видео

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Виды Екатеринбурга, машина, автомобиль, разбитое окно, угон, кража автомобиля, взлом автомобиля
Мужчина повредил несколько припаркованных автомобилей (фото из архива) Фото:

В Челябинске 16 августа во дворе жилого дома по улице Доватора 22А голый мужчина разбил палкой несколько припаркованных автомобилей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по городу, после задержания было принято решение о его госпитализации.

«Поступило сообщение о повреждении нескольких автомашин во дворе жилого дома по улице Доватора. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали местного жителя. Учитывая его состояние и предполагая, что задержанный нуждается в медицинской помощи, полицейские вызвали специализированную бригаду медиков, которые госпитализировали мужчину», — сообщили URA.RU в пресс-службе полиции города.

В настоящее время полицейские проводят проверку. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

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В Челябинске 16 августа во дворе жилого дома по улице Доватора 22А голый мужчина разбил палкой несколько припаркованных автомобилей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по городу, после задержания было принято решение о его госпитализации. «Поступило сообщение о повреждении нескольких автомашин во дворе жилого дома по улице Доватора. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали местного жителя. Учитывая его состояние и предполагая, что задержанный нуждается в медицинской помощи, полицейские вызвали специализированную бригаду медиков, которые госпитализировали мужчину», — сообщили URA.RU в пресс-службе полиции города. В настоящее время полицейские проводят проверку. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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