В Челябинске 16 августа во дворе жилого дома по улице Доватора 22А голый мужчина разбил палкой несколько припаркованных автомобилей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по городу, после задержания было принято решение о его госпитализации.
«Поступило сообщение о повреждении нескольких автомашин во дворе жилого дома по улице Доватора. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали местного жителя. Учитывая его состояние и предполагая, что задержанный нуждается в медицинской помощи, полицейские вызвали специализированную бригаду медиков, которые госпитализировали мужчину», — сообщили URA.RU в пресс-службе полиции города.
В настоящее время полицейские проводят проверку. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
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