Туры из Кургана: куда уплыть по рекам и сколько стоит круизное путешествие. Фото

Курганцам предлагают отправиться в речной круиз

16 августа 2024 в 18:25 Размер текста - 17 +

Курганцы могут добраться до Перми, чтобы оттуда отправиться в речное путешествие Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Туристические агентства предлагают курганцам круизные путешествия по рекам России с различной продолжительностью и стоимостью. URA.RU сделало краткий обзор предложений из ближайших городов — Челябинска, Тобольска и Перми. Из Тобольска (364 км от Кургана) Речной круиз «Тобольск — Уват — Ханты-Мансийск — Березово — Мужи — Ханты-Мужи — Салехард». Продолжительность — 7 дней / 6 ночей. Теплоход: «Северная сказка». Цена: от 99 090 рублей за место в каюте. Круиз включает уютное проживание в выбранной каюте, полноценное трехразовое питание с напитками и дополнительные бесплатные напитки в течение дня. Экскурсии по программе. Развлекательные мероприятия на борту. Теплоход «Северная сказка» отплывает из Тобольска сайт Нико Из Челябинска (270 км от Кургана) Речной круиз «Челябинск (трансфер) Самара — Ульяновск — Казань — Чебоксары — Козьмодемьянск — Нижний Новгород». Продолжительность: 4 дня / 3 ночи. Теплоход: «Павел Бажов». Цена: от 15 100 рублей за место в каюте. В стоимость круиза включены проживание в каюте, трехразовое питание и развлекательные мероприятия. За дополнительную плату предлагаются экскурсии и напитки в барах. Теплоход «Бажов» позиционируется, как пансионат сайт теплоход Бажов Теплоходный круиз «Краски осени на Волге» с автобусным трансфером из Челябинска. Продолжительность: 6 дней / 5 ночей. Теплоход: «Ф.И. Панферов». Цена: от 30 500 до 43 500 рублей в зависимости от выбранной палубы и каюты. Программа включает экскурсии, питание по программе, развлекательные мероприятия на борту, а также страховку и сопровождение представителем компании. Теплоход совершает круизы различной продолжительности по Волге и Каме сайт реки России Из Перми (720 км от Кургана) Речной круиз «Пермь — Чайковский — Нижнекамск — Ульяновск — Козьмодемьянск — Нижний Новгород — Городец — Ярославль — Рыбинск — Москва». Продолжительность: 8 дней / 7 ночей. Теплоход: «Санкт-Петербург». Цена: от 96 700 рублей за место в каюте. В стоимость круиза входит: проживание в каюте выбранной категории; трехразовое питание — завтрак (шведский стол с включенными напитками), обед и ужин по меню (с водой, чаем и кофе); бесплатные напитки: доступ к кофестанции с горячими напитками, ежедневное пополнение бутилированной воды в каюте, фито-чай и кислородный коктейль в баре. Теплоход ходит по маршруту Пермь — Москва, тур включает в стоимость экскурсии сайт Нико Ранее URA.RU писало, что из Кургана можно отправиться в путешествие на автобусе. Агентство сделало подборку туров продолжительностью от одного до четырех дней. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Туристические агентства предлагают курганцам круизные путешествия по рекам России с различной продолжительностью и стоимостью. URA.RU сделало краткий обзор предложений из ближайших городов — Челябинска, Тобольска и Перми. Из Тобольска (364 км от Кургана) Речной круиз «Тобольск — Уват — Ханты-Мансийск — Березово — Мужи — Ханты-Мужи — Салехард». Продолжительность — 7 дней / 6 ночей. Теплоход: «Северная сказка». Цена: от 99 090 рублей за место в каюте. Круиз включает уютное проживание в выбранной каюте, полноценное трехразовое питание с напитками и дополнительные бесплатные напитки в течение дня. Экскурсии по программе. Развлекательные мероприятия на борту. Из Челябинска (270 км от Кургана) Речной круиз «Челябинск (трансфер) Самара — Ульяновск — Казань — Чебоксары — Козьмодемьянск — Нижний Новгород». Продолжительность: 4 дня / 3 ночи. Теплоход: «Павел Бажов». Цена: от 15 100 рублей за место в каюте. В стоимость круиза включены проживание в каюте, трехразовое питание и развлекательные мероприятия. За дополнительную плату предлагаются экскурсии и напитки в барах. Теплоходный круиз «Краски осени на Волге» с автобусным трансфером из Челябинска. Продолжительность: 6 дней / 5 ночей. Теплоход: «Ф.И. Панферов». Цена: от 30 500 до 43 500 рублей в зависимости от выбранной палубы и каюты. Программа включает экскурсии, питание по программе, развлекательные мероприятия на борту, а также страховку и сопровождение представителем компании. Из Перми (720 км от Кургана) Речной круиз «Пермь — Чайковский — Нижнекамск — Ульяновск — Козьмодемьянск — Нижний Новгород — Городец — Ярославль — Рыбинск — Москва». Продолжительность: 8 дней / 7 ночей. Теплоход: «Санкт-Петербург». Цена: от 96 700 рублей за место в каюте. В стоимость круиза входит: проживание в каюте выбранной категории; трехразовое питание — завтрак (шведский стол с включенными напитками), обед и ужин по меню (с водой, чаем и кофе); бесплатные напитки: доступ к кофестанции с горячими напитками, ежедневное пополнение бутилированной воды в каюте, фито-чай и кислородный коктейль в баре. Ранее URA.RU писало, что из Кургана можно отправиться в путешествие на автобусе. Агентство сделало подборку туров продолжительностью от одного до четырех дней.