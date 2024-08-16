Туры из Кургана: куда уплыть по рекам и сколько стоит круизное путешествие. Фото

Курганцам предлагают отправиться в речной круиз
© Служба новостей «URA.RU»
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Жаркий июнь, люди спасаются на пляже. Пермь, вода, берег, жара, водоем, лето, судоходство, солнечный день, солнечная погода, река, теплоход, пермская художественная галерея, кама
Курганцы могут добраться до Перми, чтобы оттуда отправиться в речное путешествие Фото:

Туристические агентства предлагают курганцам круизные путешествия по рекам России с различной продолжительностью и стоимостью. URA.RU сделало краткий обзор предложений из ближайших городов — Челябинска, Тобольска и Перми.

Из Тобольска (364 км от Кургана)

Речной круиз «Тобольск — Уват — Ханты-Мансийск — Березово — Мужи — Ханты-Мужи — Салехард».

Продолжительность — 7 дней / 6 ночей.

Теплоход: «Северная сказка».

Цена: от 99 090 рублей за место в каюте.

Круиз включает уютное проживание в выбранной каюте, полноценное трехразовое питание с напитками и дополнительные бесплатные напитки в течение дня. Экскурсии по программе. Развлекательные мероприятия на борту.

Теплоход «Северная сказка» отплывает из Тобольска
Теплоход «Северная сказка» отплывает из Тобольска

Из Челябинска (270 км от Кургана)

Речной круиз «Челябинск (трансфер) Самара — Ульяновск — Казань — Чебоксары — Козьмодемьянск — Нижний Новгород».

Продолжительность: 4 дня / 3 ночи.

Теплоход: «Павел Бажов».

Цена: от 15 100 рублей за место в каюте.

В стоимость круиза включены проживание в каюте, трехразовое питание и развлекательные мероприятия. За дополнительную плату предлагаются экскурсии и напитки в барах.

Теплоход «Бажов» позиционируется, как пансионат
Теплоход «Бажов» позиционируется, как пансионат

Теплоходный круиз «Краски осени на Волге» с автобусным трансфером из Челябинска.

Продолжительность: 6 дней / 5 ночей.

Теплоход: «Ф.И. Панферов».

Цена: от 30 500 до 43 500 рублей в зависимости от выбранной палубы и каюты.

Программа включает экскурсии, питание по программе, развлекательные мероприятия на борту, а также страховку и сопровождение представителем компании.

Теплоход совершает круизы различной продолжительности по Волге и Каме
Теплоход совершает круизы различной продолжительности по Волге и Каме

Из Перми (720 км от Кургана)

Речной круиз «Пермь — Чайковский — Нижнекамск — Ульяновск — Козьмодемьянск — Нижний Новгород — Городец — Ярославль — Рыбинск — Москва».

Продолжительность: 8 дней / 7 ночей.

Теплоход: «Санкт-Петербург».

Цена: от 96 700 рублей за место в каюте.

В стоимость круиза входит: проживание в каюте выбранной категории; трехразовое питание — завтрак (шведский стол с включенными напитками), обед и ужин по меню (с водой, чаем и кофе); бесплатные напитки: доступ к кофестанции с горячими напитками, ежедневное пополнение бутилированной воды в каюте, фито-чай и кислородный коктейль в баре.

Теплоход ходит по маршруту Пермь — Москва, тур включает в стоимость экскурсии
Теплоход ходит по маршруту Пермь — Москва, тур включает в стоимость экскурсии

Ранее URA.RU писало, что из Кургана можно отправиться в путешествие на автобусе. Агентство сделало подборку туров продолжительностью от одного до четырех дней.

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Туристические агентства предлагают курганцам круизные путешествия по рекам России с различной продолжительностью и стоимостью. URA.RU сделало краткий обзор предложений из ближайших городов — Челябинска, Тобольска и Перми. Из Тобольска (364 км от Кургана) Речной круиз «Тобольск — Уват — Ханты-Мансийск — Березово — Мужи — Ханты-Мужи — Салехард». Продолжительность — 7 дней / 6 ночей. Теплоход: «Северная сказка». Цена: от 99 090 рублей за место в каюте. Круиз включает уютное проживание в выбранной каюте, полноценное трехразовое питание с напитками и дополнительные бесплатные напитки в течение дня. Экскурсии по программе. Развлекательные мероприятия на борту. Из Челябинска (270 км от Кургана) Речной круиз «Челябинск (трансфер) Самара — Ульяновск — Казань — Чебоксары — Козьмодемьянск — Нижний Новгород». Продолжительность: 4 дня / 3 ночи. Теплоход: «Павел Бажов». Цена: от 15 100 рублей за место в каюте. В стоимость круиза включены проживание в каюте, трехразовое питание и развлекательные мероприятия. За дополнительную плату предлагаются экскурсии и напитки в барах. Теплоходный круиз «Краски осени на Волге» с автобусным трансфером из Челябинска. Продолжительность: 6 дней / 5 ночей. Теплоход: «Ф.И. Панферов». Цена: от 30 500 до 43 500 рублей в зависимости от выбранной палубы и каюты. Программа включает экскурсии, питание по программе, развлекательные мероприятия на борту, а также страховку и сопровождение представителем компании. Из Перми (720 км от Кургана) Речной круиз «Пермь — Чайковский — Нижнекамск — Ульяновск — Козьмодемьянск — Нижний Новгород — Городец — Ярославль — Рыбинск — Москва». Продолжительность: 8 дней / 7 ночей. Теплоход: «Санкт-Петербург». Цена: от 96 700 рублей за место в каюте. В стоимость круиза входит: проживание в каюте выбранной категории; трехразовое питание — завтрак (шведский стол с включенными напитками), обед и ужин по меню (с водой, чаем и кофе); бесплатные напитки: доступ к кофестанции с горячими напитками, ежедневное пополнение бутилированной воды в каюте, фито-чай и кислородный коктейль в баре. Ранее URA.RU писало, что из Кургана можно отправиться в путешествие на автобусе. Агентство сделало подборку туров продолжительностью от одного до четырех дней.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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