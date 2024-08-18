Курганцы стали чаще покупать квартиры в строящихся домах

19 августа 2024 в 09:40 Размер текста - 17 +

Квартиры на стадии котлована стали курганским трендом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Курганской области отмечен рост количества покупок квартир в строящихся домах. В июле 2024 года было зарегистрировано 345 прав на основании договоров долевого участия в строительстве, что в четыре раза превышает показатель июня того же года. Об этом по запросу корреспондента URA.RU сообщили в пресс-службе курганского управления Росреестра. «В июне 2024 года зарегистрировано 65 прав на основании договоров долевого строительства, а уже в июле — 345 прав. Если резюмировать, большого спада ни по ипотеке, ни по договорам долевого участия в строительстве [новостройки] пока нет», — делятся с URA.RU в пресс-службе Росреестра. Также в июле было зарегистрировано 2210 вещных прав на жилые помещения по договорам купли-продажи, что также указывает на активность на рынке недвижимости. В сфере ипотеки наблюдается небольшое снижение: если в июне было 779 обращений на регистрацию ипотеки, то в июле — 611. Важно отметить, что данные показатели включают как новостройки, так и вторичное жилье. Суммируя информацию, можно сказать, что несмотря на некоторое снижение интереса к ипотеке, спрос на долевое участие в строительстве новостроек остается высоким, что подтверждается значительным ростом количества заключенных договоров ДДУ в июле по сравнению с июнем текущего года. В Кургане выросла стоимость аренды квартиры. Показатель увеличивался почти на 13%. Подход конца лета традиционно сопровождается ростом стоимости аренды жилья в Кургане. Ответ на вопрос, что выгоднее: ипотека или аренда квартиры, — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курганской области отмечен рост количества покупок квартир в строящихся домах. В июле 2024 года было зарегистрировано 345 прав на основании договоров долевого участия в строительстве, что в четыре раза превышает показатель июня того же года. Об этом по запросу корреспондента URA.RU сообщили в пресс-службе курганского управления Росреестра. «В июне 2024 года зарегистрировано 65 прав на основании договоров долевого строительства, а уже в июле — 345 прав. Если резюмировать, большого спада ни по ипотеке, ни по договорам долевого участия в строительстве [новостройки] пока нет», — делятся с URA.RU в пресс-службе Росреестра. Также в июле было зарегистрировано 2210 вещных прав на жилые помещения по договорам купли-продажи, что также указывает на активность на рынке недвижимости. В сфере ипотеки наблюдается небольшое снижение: если в июне было 779 обращений на регистрацию ипотеки, то в июле — 611. Важно отметить, что данные показатели включают как новостройки, так и вторичное жилье. Суммируя информацию, можно сказать, что несмотря на некоторое снижение интереса к ипотеке, спрос на долевое участие в строительстве новостроек остается высоким, что подтверждается значительным ростом количества заключенных договоров ДДУ в июле по сравнению с июнем текущего года. В Кургане выросла стоимость аренды квартиры. Показатель увеличивался почти на 13%. Подход конца лета традиционно сопровождается ростом стоимости аренды жилья в Кургане. Ответ на вопрос, что выгоднее: ипотека или аренда квартиры, — в материале URA.RU.