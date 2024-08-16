В Курской области попала в плен девушка, добровольно вступившая в ВСУ

16 августа 2024 в 16:44 Размер текста - 17 +

Одной из плененных под Курском оказалась девушка-военнослужащая, добровольно вступившая в украинскую армию, сообщили в украинских СМИ Фото: Официальный портал Киева новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ ВС РФ взяли в плен нескольких бойцов ВСУ в Курской области. Одной из них оказалась девушка-военнослужащая, добровольно вступившая в украинскую армию. Об этом сообщили украинские СМИ. Девушку, взятую в плен, спросили, как она оказалась в Курской области. «Добровольно пришла и вступила в ВСУ», — приводят слова девушки в Lenta.ru со ссылкой на украинские СМИ. Другой солдат, по словам издания, на вопрос о мобилизации ответил, что «их насильно засунули в автобус и увезли». Под Курск они приехали из украинского города Одесса. Утром 6 августа ВСУ напали на Курскую область. В атаке участвовали до 300 боевиков, 11 танков и около 20 боевых бронированных машин. В результате активных боевых действий ВС РФ уничтожили значительное количество военной техники противника. Бои идут до сих пор. Жителям территории, подвергшейся нападению, области начали собирать гуманитарную помощь по всей РФ. Так, «Единая Россия» доставила более 800 тонн гумпомощи, содержавшая в себе бытовую технику, продукты, воду, одежду, стройматериалы. Об этом сообщает VSE42.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВС РФ взяли в плен нескольких бойцов ВСУ в Курской области. Одной из них оказалась девушка-военнослужащая, добровольно вступившая в украинскую армию. Об этом сообщили украинские СМИ. Девушку, взятую в плен, спросили, как она оказалась в Курской области. «Добровольно пришла и вступила в ВСУ», — приводят слова девушки в Lenta.ru со ссылкой на украинские СМИ. Другой солдат, по словам издания, на вопрос о мобилизации ответил, что «их насильно засунули в автобус и увезли». Под Курск они приехали из украинского города Одесса. Утром 6 августа ВСУ напали на Курскую область. В атаке участвовали до 300 боевиков, 11 танков и около 20 боевых бронированных машин. В результате активных боевых действий ВС РФ уничтожили значительное количество военной техники противника. Бои идут до сих пор. Жителям территории, подвергшейся нападению, области начали собирать гуманитарную помощь по всей РФ. Так, «Единая Россия» доставила более 800 тонн гумпомощи, содержавшая в себе бытовую технику, продукты, воду, одежду, стройматериалы. Об этом сообщает VSE42.ru.