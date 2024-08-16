От удара ВСУ погибли два волонтера, которые помогали эвакуировать курчан. Фото

16 августа 2024 в 16:44 Размер текста - 17 +

Один пострадавший доставлен в больницу с ранениями и ожогами Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Двое сотрудников Народного фронта погибли из-за прямого попадания снаряда ВСУ в автомобиль в Курской области. Они помогали вывозить мирных жителей, сообщили в ОНФ. «В результате прямого попадания снаряда в автомобиль в одном из приграничных районов Курской области погибли сотрудники Народного фронта. Они помогали вывозить мирных жителей в пункты временного размещения», — сообщили в ОНФ. В эвакуационную бригаду входили три человека. Погибли 22-летний медик гуммиссии Николай Ковалев и 21-летний координатор по СМИ Давид Соколов. Замглавы РИК Народного фронта в Краснодарском крае Федор Геращенко с осколочными ранениями и ожогами госпитализирован. В июне 2024 года был награжден медалью «Все для Победы» в номинации «Волонтеры медицины и госпиталей». Ковалев с позывным «Чапай» стал волонтером в 17 лет. С начала спецоперации помогал жителям освобожденных территорий и бойцам СВО. Выезжал на места обстрелов ВСУ. Юноша помогал разбирать завалы. У Николая осталась маленькая дочка. Координатор по СМИ Соколов с позывным «Тюр» пошел добровольцем на фронт в 18 лет. Выезжал с гуммиссиями, в том числе в Авдеевку. «Коля был тем самым сложным подростком, с которыми мы работали в Дружине и продолжали работать сейчас. Он — яркий пример того, как человек может измениться. Коля активно работал и помогал людям на освобожденных территориях, принимал участие в помощи бойцам, находящимся на СВО. Давид стал частью команды осенью 2022-го. Яркий, талантливый и смелый. », — сказал замглавы Исполкома Народного фронта, руководитель Молодежного крыла Народного фронта Владимир Тараненко. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Двое сотрудников Народного фронта погибли из-за прямого попадания снаряда ВСУ в автомобиль в Курской области. Они помогали вывозить мирных жителей, сообщили в ОНФ. «В результате прямого попадания снаряда в автомобиль в одном из приграничных районов Курской области погибли сотрудники Народного фронта. Они помогали вывозить мирных жителей в пункты временного размещения», — сообщили в ОНФ. В эвакуационную бригаду входили три человека. Погибли 22-летний медик гуммиссии Николай Ковалев и 21-летний координатор по СМИ Давид Соколов. Замглавы РИК Народного фронта в Краснодарском крае Федор Геращенко с осколочными ранениями и ожогами госпитализирован. В июне 2024 года был награжден медалью «Все для Победы» в номинации «Волонтеры медицины и госпиталей». Ковалев с позывным «Чапай» стал волонтером в 17 лет. С начала спецоперации помогал жителям освобожденных территорий и бойцам СВО. Выезжал на места обстрелов ВСУ. Юноша помогал разбирать завалы. У Николая осталась маленькая дочка. Координатор по СМИ Соколов с позывным «Тюр» пошел добровольцем на фронт в 18 лет. Выезжал с гуммиссиями, в том числе в Авдеевку. «Коля был тем самым сложным подростком, с которыми мы работали в Дружине и продолжали работать сейчас. Он — яркий пример того, как человек может измениться. Коля активно работал и помогал людям на освобожденных территориях, принимал участие в помощи бойцам, находящимся на СВО. Давид стал частью команды осенью 2022-го. Яркий, талантливый и смелый. », — сказал замглавы Исполкома Народного фронта, руководитель Молодежного крыла Народного фронта Владимир Тараненко.