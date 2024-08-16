В Екатеринбурге продали самое дорогое колье с бриллиантами: сколько оно стоит

В Екатеринбурге продали самое дорогое колье с бриллиантами за миллион рублей

16 августа 2024 в 18:02 Размер текста - 17 +

В топ также вошло кольцо с бриллиантами за 340 тысяч Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Самым дорогим ювелирным изделием, которое продали в Екатеринбурге, стало колье из белого золота с бриллиантами, его цена — 1,06 миллиона рублей. О том, что самое дорогое из украшений покупали свердловчане, с URA.RU поделились в ювелирной сети SOKOLOV. «Колье из белого золота с бриллиантами стало самым дорогим изделием, проданным в Екатеринбурге, оно стоит 1,06 миллиона рублей. В 2024 году общая сумма расходов на дорогие ювелирные украшения превысила уровень 2023-го в два раза», — говорится в релизе. На втором месте — браслет из белого золота с бриллиантами, его цена составила 584,5 тысяч рублей. Чуть меньше стоил еще один золотой браслет — 402,9 тысяч рублей. Другое кольцо из белого золота с бриллиантами продали за 340,9 тысяч рублей. По словам аналитиков ювелирной сети, особой популярностью среди изделий в Екатеринбурге пользуются именно браслеты. В 2023 году самым дорогим украшением было кольцо из белого золота с бриллиантами, оно стоило в три раза дешевле колье, купленного в 2024 году. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Самым дорогим ювелирным изделием, которое продали в Екатеринбурге, стало колье из белого золота с бриллиантами, его цена — 1,06 миллиона рублей. О том, что самое дорогое из украшений покупали свердловчане, с URA.RU поделились в ювелирной сети SOKOLOV. «Колье из белого золота с бриллиантами стало самым дорогим изделием, проданным в Екатеринбурге, оно стоит 1,06 миллиона рублей. В 2024 году общая сумма расходов на дорогие ювелирные украшения превысила уровень 2023-го в два раза», — говорится в релизе. На втором месте — браслет из белого золота с бриллиантами, его цена составила 584,5 тысяч рублей. Чуть меньше стоил еще один золотой браслет — 402,9 тысяч рублей. Другое кольцо из белого золота с бриллиантами продали за 340,9 тысяч рублей. По словам аналитиков ювелирной сети, особой популярностью среди изделий в Екатеринбурге пользуются именно браслеты. В 2023 году самым дорогим украшением было кольцо из белого золота с бриллиантами, оно стоило в три раза дешевле колье, купленного в 2024 году.