Челябинский экс-росгвардеец, сбивший пьяным школьницу, собирался на СВО

Иван Зелев признал вину и раскаялся в содеянном Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Пьяный росгвардеец насмерть сбил челябинскую школьницу

В Курчатовском райсуде Челябинска 16 августа стартовал процесс по делу о смертельном наезде на школьницу автомобилем, за рулем которого находился бывший сотрудник Росгвардии Иван Зелев. На допрос вызвали его жену, Карину, которая рассказала, что муж должен был отправиться на СВО, но произошла трагедия.

«Они встретились с коллегами, выпили. Куда и зачем они поехали потом, я не знаю. Он должен был уехать на СВО 24 июня», — приводит слова Карины Зелевой издание «74.ру».

По словам девушки, Иван пил редко. В основном вел себя спокойно. Но иногда хотел ехать веселиться, просил вызвать такси. Она успокаивала его и отправляла спать. В последний раз она виделась с мужем утром 5 июня (за сутки до аварии). Вечером он отдыхал с друзьями. Утром 6 июня ей позвонил его друг и попросил телефон отчима. Она связалась с Зелевым, тот сообщил ей, что они сбили человека.

В зале суда Зелев признал свою вину. Он раскаялся и заявил, что понимает всю тяжесть совершенного преступления. Несмотря на это прокурор попросил продлить бывшему силовику меру пресечения в виде СИЗО до 2 февраля 2025 года. Адвокат просил отпустить своего подзащитного под домашний арест. Суд удовлетворил ходатайство прокурора.

Смертельная авария произошла ранним утром 6 июня на Свердловском тракте. Две девочки-подростка переходили проезжую часть, когда на них вылетел Ford Focus под управлением Зелева. Он сбил одну из школьниц. От полученных травм она скончалась на месте. Выяснилось, что экс-силовик сел за руль пьяным и разогнался до 122 км/час. После задержания его отправили в СИЗО. После эта мера продлевалась.