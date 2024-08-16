СУ СК возбудило уголовное дело из-за пропавшего курганского подростка. Фото

16 августа 2024 в 18:45 Размер текста - 17 +

В Курганской области следователи, полиция и спасатели ищут пропавшего подростка Фото: Сергей Белов © URA.RU Курганские следователи возбудили уголовное дело из-за пропавшего подростка Вадима Баранова из Щучья. Об этом сообщается на сайте СУ СК России по Курганской области. «По факту безвестного исчезновения несовершеннолетнего Баранова Вадима Вячеславовича Щучанским межрайонным следственным отделом СУ СКР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство)», — говорится на сайте ведомства. На территории района продолжаются поиск подростка с участием криминалистов, сотрудников МЧС, полиции и волонтеров Подросток вышел из дома в городе Щучье 14 августа, чтобы проводить свою знакомую, но не вернулся. Приметы разыскиваемого: на вид 16-17 лет, рост около 163 см, среднего телосложения, волосы светло-русые, глаза серые. Несовершеннолетний был одет в теплую спортивную толстовку зеленого цвета, черную футболку с рисунком мужчины в маске, голубых джинсах и черных кроссовках. В Курганской области ищут пропавшего в Щучье подростка Фото из материалов уголовного дела Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Курганские следователи возбудили уголовное дело из-за пропавшего подростка Вадима Баранова из Щучья. Об этом сообщается на сайте СУ СК России по Курганской области. «По факту безвестного исчезновения несовершеннолетнего Баранова Вадима Вячеславовича Щучанским межрайонным следственным отделом СУ СКР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство)», — говорится на сайте ведомства. На территории района продолжаются поиск подростка с участием криминалистов, сотрудников МЧС, полиции и волонтеров Подросток вышел из дома в городе Щучье 14 августа, чтобы проводить свою знакомую, но не вернулся. Приметы разыскиваемого: на вид 16-17 лет, рост около 163 см, среднего телосложения, волосы светло-русые, глаза серые. Несовершеннолетний был одет в теплую спортивную толстовку зеленого цвета, черную футболку с рисунком мужчины в маске, голубых джинсах и черных кроссовках.