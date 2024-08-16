В России ожидается рост зарплат

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Рост заработных плат в России будет продолжаться в текущем и следующем годах, заявил ряд экспертов Фото:

Рост заработных плат в России будет продолжаться в текущем и следующем годах. Об этом сообщила руководитель отдела по работе с клиентами компании «Страховой брокер AMsec24» Елена Гусейнова и другие эксперты.

«В 2025-м будет наблюдаться умеренный рост [зарплат] до 3-5%», — предположила Елена Гусейнова в беседе с «Известиями». Она объяснила повышение зарплат в 2024 году увеличением потребительской активности на 10% и ростом страхования имущества на 3-4%. Будущий рост зарплат на 2-3% в текущем году она также объяснила увеличением страхования имущества.

Другой эксперт, директор по работе с клиентами УК «Альфа-Капитал» Анна Гондусова также упомянула рост реальных доходов населения почти на 10% во втором квартале 2024 года. Она подчеркнула, что высокий темп увеличения зарплат сохраняется уже несколько кварталов, и это дает основание предполагать сохранение роста до конца года.

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Рост заработных плат в России будет продолжаться в текущем и следующем годах. Об этом сообщила руководитель отдела по работе с клиентами компании «Страховой брокер AMsec24» Елена Гусейнова и другие эксперты. «В 2025-м будет наблюдаться умеренный рост [зарплат] до 3-5%», — предположила Елена Гусейнова в беседе с «Известиями». Она объяснила повышение зарплат в 2024 году увеличением потребительской активности на 10% и ростом страхования имущества на 3-4%. Будущий рост зарплат на 2-3% в текущем году она также объяснила увеличением страхования имущества. Другой эксперт, директор по работе с клиентами УК «Альфа-Капитал» Анна Гондусова также упомянула рост реальных доходов населения почти на 10% во втором квартале 2024 года. Она подчеркнула, что высокий темп увеличения зарплат сохраняется уже несколько кварталов, и это дает основание предполагать сохранение роста до конца года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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