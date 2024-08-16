Жительница Кургана устроила слежку в частном детсаду и шокировалась обстановкой

Жительница Кургана прослушала, что происходит с ребенком в детсаду, через детские часы Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жительница Кургана пожаловалась на центр по присмотру и уходу за детьми «Мишутка». Она отправила ребенка в сад со смарт-часами, после того как заметила на его руках синяки и царапины от ногтей. Об этом мама ребенка рассказала URA.RU. О ситуации она также написала в соцсетях.

«Поначалу нам этот сад показался идеальным. Но однажды ребенок стал со слезами заходить в группу, пришел домой с синяками от ногтей на руках (от воспитателя, как потом выяснилось), с разбитой губой. В итоге я была вынуждена отправить ребенка в сад с детскими часиками. Во время пребывания ребенка в группе я позвонила ему, и обалдела от того, что там происходит», — рассказала мама ребенка.

Женщина услышала, что сын долго ревет, но воспитатель не предпринимает попытки ласково успокоить его. Сотрудник центра выражала ребенку неприязнь, требовала «закрыть рот», детей назвала «неадекваты». Также сотрудницы между собой обсуждали родительницу. Что касается синяков и царапин от ногтей, маме пояснили, что воспитатель не заметила сломавшегося ногтя на руке. Когда она мыла ребенка, поцарапала его острым ногтем. После прослушивания женщина перестала водить малыша в центр. Она сохранила аудиозапись звонка.

После публикации поста в соцсети собеседнице написали другие мамы. Они рассказали о своих претензиях и предложили добиваться проверки организации.

Руководитель центра «Мишутка» Вера Иванова на запрос URA.RU ответила, что не этично комментировать детей и родителей. «Мы работаем больше десяти лет. Многие родители возвращаются к нам со своими вторыми и третьими детьми. Полагаю, что это показатель качества нашей работы. Мы помогаем семьям, принимая даже тех детей, которых не приняли в государственных детсадах», — сказала она.

Жительница Кургана заметила следы от ногтей на руках ребенка после посещения частного детсада предоставила читательница URA.RU

Воспитатель пояснила, что не заметила сломанного ногтя, а ребенка поцарапала, когда мыла его. После этого случая мама отправила ребенка в садик с детскими смарт-часами предоставила читательница URA.RU