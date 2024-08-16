Из Курской области эвакуировано более 10 тысяч человек

В пунктах временного размещения жителей Курской области находятся 10 тысяч человек. Об этом сообщили в МЧС России.
«В 19 регионах развернуто 153 пункта временного размещения. В них находятся более 10 тысяч человек, в том числе около 3 тысяч детей», — говорится в сообщении МЧС, опубликованном в telegram-канале. Там добавили, что за сутки в безопасные районы убыли 400 курян.
ВСУ атаковали Курскую область 6 августа. Командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Минобороны Апти Алаудинов заявил, что сейчас на курском направлении обстановка подконтрольна российским войскам, передает RT.
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