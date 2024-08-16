Telegram-каналы «Brief» и «Незыгарь» признали иноагентами. Скрин

16 августа 2024 в 19:02 Размер текста - 17 +

Telegram-каналы распространяли «недостоверную информацию о решениях публичной власти», сообщили в Минюсте Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Минюст признал иноагентами telegram-каналы «BRIEF Важное», «BRIEF», «Незыгарь» и «Сирена». Информация появилась в реестре министерства 16 августа. По данным Минюста , telegram-каналы распространяли «недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике», а также формировали «негативный образ Вооруженных сил РФ». Кроме того, эти каналы распространяли для неограниченного круга лиц сообщения и материалы иностранных агентов. скриншот Минюста Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Минюст признал иноагентами telegram-каналы «BRIEF Важное», «BRIEF», «Незыгарь» и «Сирена». Информация появилась в реестре министерства 16 августа. По данным Минюста, telegram-каналы распространяли «недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике», а также формировали «негативный образ Вооруженных сил РФ». Кроме того, эти каналы распространяли для неограниченного круга лиц сообщения и материалы иностранных агентов.