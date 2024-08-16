Минюст признал иноагентами telegram-каналы «BRIEF Важное», «BRIEF», «Незыгарь» и «Сирена». Информация появилась в реестре министерства 16 августа.
По данным Минюста, telegram-каналы распространяли «недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике», а также формировали «негативный образ Вооруженных сил РФ». Кроме того, эти каналы распространяли для неограниченного круга лиц сообщения и материалы иностранных агентов.
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Минюст признал иноагентами telegram-каналы «BRIEF Важное», «BRIEF», «Незыгарь» и «Сирена». Информация появилась в реестре министерства 16 августа. По данным Минюста, telegram-каналы распространяли «недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике», а также формировали «негативный образ Вооруженных сил РФ». Кроме того, эти каналы распространяли для неограниченного круга лиц сообщения и материалы иностранных агентов.