В Екатеринбурге возле отеля «Визави» люди в экипировке, перегородив дорогу на микроавтобусе, скрутили нескольких мужчин. Об этом рассказал очевидец.
«На улице Татищева, 86 перекрыли дорогу тонированным микроавтобусом и положили неизвестных ребят лицом в пол», — передает telegram-канал «Бандитский центр» слова очевидца. Время задержания не уточняется.
Осведомленный источник URA.RU пояснил, что на месте работают сотрудники ФСБ и ОБОП главка (отдел по борьбе с оргпреступностью). «Предположительно, брали работников-нелегалов», — сказал собеседник. По другой версии, силовики ловили бандитов.
Корреспондент агентства обратился за комментарием в полицию и УФСБ. Как сообщил руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, в микрорайоне, где очевидцы стали невольными свидетелями спецоперации силовиков, проводились оперативные мероприятия по задержанию лиц, предпринявших попытку совершения противоправных действий.
«В операции были задействованы сыщики управления уголовного розыска из подразделения по борьбе с организованной преступностью ГУ МВД области, а также бойцы СОБР Региональной росгвардии. У задержанных представители МВД обнаружили и изъяли предметы похожие на оружие. Являются ли они таковым, будет установлено в ближайшее время в ходе дальнейшего разбирательства. Сейчас сыщики устанавливают личности задержанных и роль каждого из них.» — отметил полковник Горелых.
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