Люди в масках скрутили екатеринбуржцев возле отеля. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Уничтожение гашиша и конопли сотрудниками ФСБ. Курган, печь, силовики
Задержание провели посреди улицы Фото:

В Екатеринбурге возле отеля «Визави» люди в экипировке, перегородив дорогу на микроавтобусе, скрутили нескольких мужчин. Об этом рассказал очевидец.

«На улице Татищева, 86 перекрыли дорогу тонированным микроавтобусом и положили неизвестных ребят лицом в пол», — передает telegram-канал «Бандитский центр» слова очевидца. Время задержания не уточняется.

Осведомленный источник URA.RU пояснил, что на месте работают сотрудники ФСБ и ОБОП главка (отдел по борьбе с оргпреступностью). «Предположительно, брали работников-нелегалов», — сказал собеседник. По другой версии, силовики ловили бандитов.

Корреспондент агентства обратился за комментарием в полицию и УФСБ. Как сообщил руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, в микрорайоне, где очевидцы стали невольными свидетелями спецоперации силовиков, проводились оперативные мероприятия по задержанию лиц, предпринявших попытку совершения противоправных действий.

«В операции были задействованы сыщики управления уголовного розыска из подразделения по борьбе с организованной преступностью ГУ МВД области, а также бойцы СОБР Региональной росгвардии. У задержанных представители МВД обнаружили и изъяли предметы похожие на оружие. Являются ли они таковым, будет установлено в ближайшее время в ходе дальнейшего разбирательства. Сейчас сыщики устанавливают личности задержанных и роль каждого из них.» — отметил полковник Горелых.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге возле отеля «Визави» люди в экипировке, перегородив дорогу на микроавтобусе, скрутили нескольких мужчин. Об этом рассказал очевидец. «На улице Татищева, 86 перекрыли дорогу тонированным микроавтобусом и положили неизвестных ребят лицом в пол», — передает telegram-канал «Бандитский центр» слова очевидца. Время задержания не уточняется. Осведомленный источник URA.RU пояснил, что на месте работают сотрудники ФСБ и ОБОП главка (отдел по борьбе с оргпреступностью). «Предположительно, брали работников-нелегалов», — сказал собеседник. По другой версии, силовики ловили бандитов. Корреспондент агентства обратился за комментарием в полицию и УФСБ. Как сообщил руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, в микрорайоне, где очевидцы стали невольными свидетелями спецоперации силовиков, проводились оперативные мероприятия по задержанию лиц, предпринявших попытку совершения противоправных действий. «В операции были задействованы сыщики управления уголовного розыска из подразделения по борьбе с организованной преступностью ГУ МВД области, а также бойцы СОБР Региональной росгвардии. У задержанных представители МВД обнаружили и изъяли предметы похожие на оружие. Являются ли они таковым, будет установлено в ближайшее время в ходе дальнейшего разбирательства. Сейчас сыщики устанавливают личности задержанных и роль каждого из них.» — отметил полковник Горелых.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...