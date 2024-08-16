Стрелка ОПГ с авторитетом: стало известно, кого задерживал спецназ в Екатеринбурге. Видео

В Екатеринбурге задержали членов «визовской» группировки

16 августа 2024 в 23:59 Размер текста - 17 +

У задержанных изъяли предметы, похожие на оружие (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Во время операции силовиков на улицах Татищева и 8 Марта в Екатеринбурге были задержаны члены ОПГ «Визовские», которые назначили встречу криминальному авторитету Марселю Гасанову. Сам он на стрелку не явился, рассказал URA.RU источник, близкий к правоохранительным структурам. «У „визовских“ был финансово-хозяйственный спор с Марселем. Они забили ему стрелку в своей штаб-квартире — отеле „Визави“. Марсель не приехал, „визовских“ скрутили», — объяснил собеседник. Предмет конфликта между «визовскими» и Марселем ему неизвестен. Другой источник уточнил, что среди задержанных авторитет по прозвищу Промот. «Это знаковая фигура для „визовских“. Он очень близок к [лидеру банды Валерию] Яковлеву, который сейчас за границей, насколько я знаю», — отметил инсайдер. Почему Гасанов не явился на переговоры, он не в курсе. Собеседник не исключил, что авторитет был предупрежден о готовящейся операции и предусмотрительно избежал встречи с силовиками. Как сообщало URA.RU, сначала вечером 16 августа появилась информация об облаве на улице Татищева (Верх-Исетский район) — люди в масках перекрыли подъезд к отелю. Затем появилось видео, как жестко задерживают некоего гражданина на улице 8 Марта (это центр города). Один из источников агентства сразу обозначил, что это звенья одной операции. В полиции ее комментировали так: «Были задействованы сыщики управления уголовного розыска из подразделения по борьбе с организованной преступностью ГУ МВД области, а также бойцы СОБР региональной Росгвардии. У задержанных представители МВД обнаружили и изъяли предметы похожие на оружие. Являются ли они таковым, будет установлено в ближайшее время в ходе дальнейшего разбирательства. Сейчас сыщики устанавливают личности задержанных и роль каждого из них». Вечером же 16 августа URA.RU сообщило, что руководство свердловской полиции дало команду собрать материалы, по которым Марселя Гасанова можно было бы привлечь к уголовной ответственности. Команда, по слухам, была дана после того, как Гасанов в июне подрался в башне «Исеть» с экс-чекистом Евгением Пупышевым (произошел бытовой конфликт). Гасанов должен был отбыть десять суток административного ареста, но пожаловался на здоровье, и арест отложили. По некоторым данным, он так его и не отбыл. Считается, что особый криминальный статус Гасанов приобрел, отбывая в колонии срок за грабеж. Его считают связным вора в законе Ахмеда Домбаева (Ахмед Шалинский), которого короновали во время отбывания десятилетнего срока в колонии за мошенничество. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Во время операции силовиков на улицах Татищева и 8 Марта в Екатеринбурге были задержаны члены ОПГ «Визовские», которые назначили встречу криминальному авторитету Марселю Гасанову. Сам он на стрелку не явился, рассказал URA.RU источник, близкий к правоохранительным структурам. «У „визовских“ был финансово-хозяйственный спор с Марселем. Они забили ему стрелку в своей штаб-квартире — отеле „Визави“. Марсель не приехал, „визовских“ скрутили», — объяснил собеседник. Предмет конфликта между «визовскими» и Марселем ему неизвестен. Другой источник уточнил, что среди задержанных авторитет по прозвищу Промот. «Это знаковая фигура для „визовских“. Он очень близок к [лидеру банды Валерию] Яковлеву, который сейчас за границей, насколько я знаю», — отметил инсайдер. Почему Гасанов не явился на переговоры, он не в курсе. Собеседник не исключил, что авторитет был предупрежден о готовящейся операции и предусмотрительно избежал встречи с силовиками. Как сообщало URA.RU, сначала вечером 16 августа появилась информация об облаве на улице Татищева (Верх-Исетский район) — люди в масках перекрыли подъезд к отелю. Затем появилось видео, как жестко задерживают некоего гражданина на улице 8 Марта (это центр города). Один из источников агентства сразу обозначил, что это звенья одной операции. В полиции ее комментировали так: «Были задействованы сыщики управления уголовного розыска из подразделения по борьбе с организованной преступностью ГУ МВД области, а также бойцы СОБР региональной Росгвардии. У задержанных представители МВД обнаружили и изъяли предметы похожие на оружие. Являются ли они таковым, будет установлено в ближайшее время в ходе дальнейшего разбирательства. Сейчас сыщики устанавливают личности задержанных и роль каждого из них». Вечером же 16 августа URA.RU сообщило, что руководство свердловской полиции дало команду собрать материалы, по которым Марселя Гасанова можно было бы привлечь к уголовной ответственности. Команда, по слухам, была дана после того, как Гасанов в июне подрался в башне «Исеть» с экс-чекистом Евгением Пупышевым (произошел бытовой конфликт). Гасанов должен был отбыть десять суток административного ареста, но пожаловался на здоровье, и арест отложили. По некоторым данным, он так его и не отбыл. Считается, что особый криминальный статус Гасанов приобрел, отбывая в колонии срок за грабеж. Его считают связным вора в законе Ахмеда Домбаева (Ахмед Шалинский), которого короновали во время отбывания десятилетнего срока в колонии за мошенничество.