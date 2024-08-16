В Челябинске задержан мигрант, избивший водителя автобуса

Мигранта, напавшего на водителя автобуса в Челябинске, выдворят из России

16 августа 2024 в 22:33 Размер текста - 17 +

Мигранта, который напал на водителя автобуса в Челябинске, выдворят из страны (архивное фото) Фото: Стас Этвеш © URA.RU В Челябинске сотрудники полиции задержали мигранта, напавшего на водителя маршрутного автобуса. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. Выходец из Средней Азии будет выдворен за пределы РФ. «В районный отдел полиции УМВД по городу Челябинску поступило сообщение о водителе муниципального автобуса, пострадавшем от действий иностранца. У него произошел конфликт с одним из водителей маршрутного такси, выходцем из Средней Азии», — сообщили в пресс-службе ведомства. Полицейские опросили свидетелей и быстро установили злоумышленника. Сейчас он находится в Центре временного содержания иностранных граждан. С него взыщут две тысячи рублей административного штрафа и вышлют за пределы России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске сотрудники полиции задержали мигранта, напавшего на водителя маршрутного автобуса. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. Выходец из Средней Азии будет выдворен за пределы РФ. «В районный отдел полиции УМВД по городу Челябинску поступило сообщение о водителе муниципального автобуса, пострадавшем от действий иностранца. У него произошел конфликт с одним из водителей маршрутного такси, выходцем из Средней Азии», — сообщили в пресс-службе ведомства. Полицейские опросили свидетелей и быстро установили злоумышленника. Сейчас он находится в Центре временного содержания иностранных граждан. С него взыщут две тысячи рублей административного штрафа и вышлют за пределы России.