В Челябинске задержан мигрант, избивший водителя автобуса

Мигранта, напавшего на водителя автобуса в Челябинске, выдворят из России
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Мигранта, который напал на водителя автобуса в Челябинске, выдворят из страны (архивное фото) Фото:

В Челябинске сотрудники полиции задержали мигранта, напавшего на водителя маршрутного автобуса. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. Выходец из Средней Азии будет выдворен за пределы РФ.

«В районный отдел полиции УМВД по городу Челябинску поступило сообщение о водителе муниципального автобуса, пострадавшем от действий иностранца. У него произошел конфликт с одним из водителей маршрутного такси, выходцем из Средней Азии», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Полицейские опросили свидетелей и быстро установили злоумышленника. Сейчас он находится в Центре временного содержания иностранных граждан. С него взыщут две тысячи рублей административного штрафа и вышлют за пределы России.

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В Челябинске сотрудники полиции задержали мигранта, напавшего на водителя маршрутного автобуса. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. Выходец из Средней Азии будет выдворен за пределы РФ. «В районный отдел полиции УМВД по городу Челябинску поступило сообщение о водителе муниципального автобуса, пострадавшем от действий иностранца. У него произошел конфликт с одним из водителей маршрутного такси, выходцем из Средней Азии», — сообщили в пресс-службе ведомства. Полицейские опросили свидетелей и быстро установили злоумышленника. Сейчас он находится в Центре временного содержания иностранных граждан. С него взыщут две тысячи рублей административного штрафа и вышлют за пределы России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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