В Челябинске задержан мигрант, избивший водителя автобуса

В Челябинске сотрудники полиции задержали мигранта, напавшего на водителя маршрутного автобуса. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. Выходец из Средней Азии будет выдворен за пределы РФ.
«В районный отдел полиции УМВД по городу Челябинску поступило сообщение о водителе муниципального автобуса, пострадавшем от действий иностранца. У него произошел конфликт с одним из водителей маршрутного такси, выходцем из Средней Азии», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Полицейские опросили свидетелей и быстро установили злоумышленника. Сейчас он находится в Центре временного содержания иностранных граждан. С него взыщут две тысячи рублей административного штрафа и вышлют за пределы России.
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