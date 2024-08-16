16 августа 2024

В Златоусте работники обувной фабрики заявили о возможном закрытии предприятия. Видео

Сотрудники фабрики «Юничел-Злато» заявили о возможном закрытии предприятия
© Служба новостей «URA.RU»
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Юничел Обувная фабрика Челябинск
Обувщики в Златоусте не выдерживают конкуренции с китайскими производителями (архивное фото) Фото:

Сотрудники обувной фабрики «Юничел-Злато» в Златоусте Челябинской области, на которой трудятся около 500 человек, выразили опасения по поводу возможного закрытия предприятия. Соответствующее обращение работники опубликовали в социальных сетях.

«Руководство провело собрание с мастерами. Им объявили о закрытии компании. Сейчас фабрика заканчивает заказы. В начале сентября им выдадут документы на подпись о ликвидации производства», — заявили сотрудники предприятия в группе «Подслушано Челябинск» в социальной сети «ВКонтакте».

Также работники фабрики уточнили, что на «Юничел-Злато» работают в основном женщины. За свою 90-летнюю историю производство служило не только гражданским, но и военным целям. Жители Златоуста обратились с просьбой о помощи.

В настоящий момент речи о закрытии фабрики не идет, но экономическая ситуация на производстве сложная, уточнил источник 74.ру. В частности, накопилась задолженность перед налоговой инспекцией на сумму 3,2 млн рублей. По данным издания, снижение объемов выпуска продукции фабрики происходит из-за высокой конкуренции с китайскими производителями, которые представлены на маркетплейсах.

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Сотрудники обувной фабрики «Юничел-Злато» в Златоусте Челябинской области, на которой трудятся около 500 человек, выразили опасения по поводу возможного закрытия предприятия. Соответствующее обращение работники опубликовали в социальных сетях. «Руководство провело собрание с мастерами. Им объявили о закрытии компании. Сейчас фабрика заканчивает заказы. В начале сентября им выдадут документы на подпись о ликвидации производства», — заявили сотрудники предприятия в группе «Подслушано Челябинск» в социальной сети «ВКонтакте». Также работники фабрики уточнили, что на «Юничел-Злато» работают в основном женщины. За свою 90-летнюю историю производство служило не только гражданским, но и военным целям. Жители Златоуста обратились с просьбой о помощи. В настоящий момент речи о закрытии фабрики не идет, но экономическая ситуация на производстве сложная, уточнил источник 74.ру. В частности, накопилась задолженность перед налоговой инспекцией на сумму 3,2 млн рублей. По данным издания, снижение объемов выпуска продукции фабрики происходит из-за высокой конкуренции с китайскими производителями, которые представлены на маркетплейсах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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