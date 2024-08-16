ТАСС: Киев готовит удар по двум ядерным объектам России

ВСУ хотят ударить по ядерным объектам РФ с целью обвинить страну в провокации, мишенью рискуют стать ЗАЭС и Курская АЭС. Об этом сообщили в Центре фиксации военных преступлений УВД военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области.
«Киев планирует нанести удары по Курской и Запорожской АЭС, чтобы обвинить Россию в провокации», — сообщили в УВД ВГА Харьковской области. Заявление центра передает ТАСС.
Утром 6 августа ВСУ предприняли попытку прорваться на территорию Курской области. Ранее военкор Марат Хайруллин заявил, что Киев готовит взрыв «грязной бомбы» для провокации на ядерных объектах России. Согласно его информации, бить планируют по местам хранения ядерного топлива на атомных электростанциях. Подробнее о происходящем под Курском — в сюжете URA.RU.
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