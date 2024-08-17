Валерия дала бесплатный концерт на празднике в честь юбилея Тюменской области Фото: Денис Моргунов © URA.RU

На площади 400-летия Тюмени прошел концерт к юбилею области. На сцене выступала певица Валерия вместе с Тюменским филармоническим оркестром под руководством дирижера Юрия Медяника. Также мероприятие посетили продюсер Иосиф Пригожин, директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер и заместитель губернатора Андрей Пантелеев. Яркие события запечатлело URA.RU в своем фоторепортаже.

Тюменцы собрались на концерт к юбилею области, несмотря на дождь Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Валерия дала бесплатный концерт для тюменцев Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Перед своим выступлением певица поздравила жителей региона с 80-летием области Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Валерии аккомпанировал Тюменский филармонический оркестр Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Дирижером оркестра выступил Юрий Медяник Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Тюменцы с удовольствием слушали выступление артистов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

На лирической песне жители региона включили фонарики для создания атмосферы Фото: Денис Моргунов © URA.RU

После концерта звезды пошли фотографироваться в холл тюменского театра. Они никому не отказывали в совместных снимках, некоторые из них делал сам Пригожин Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Также артисты сделали и свои памятные фото. На этом Валерия позирует рядом с Медяником и его женой Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жители региона поделились, что у них остались только приятные воспоминания после мероприятия. Они делали много комплиментов певице Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Сама Валерия ушла в позитивном настроении, отметив хорошее качество звука и сказав, что ей все понравилось Фото: Денис Моргунов © URA.RU