Валерия дала бесплатный концерт на празднике в честь юбилея Тюменской области
На площади 400-летия Тюмени прошел концерт к юбилею области. На сцене выступала певица Валерия вместе с Тюменским филармоническим оркестром под руководством дирижера Юрия Медяника. Также мероприятие посетили продюсер Иосиф Пригожин, директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер и заместитель губернатора Андрей Пантелеев. Яркие события запечатлело URA.RU в своем фоторепортаже.
Тюменцы собрались на концерт к юбилею области, несмотря на дождь
Валерия дала бесплатный концерт для тюменцев
Перед своим выступлением певица поздравила жителей региона с 80-летием области
Валерии аккомпанировал Тюменский филармонический оркестр
Дирижером оркестра выступил Юрий Медяник
Тюменцы с удовольствием слушали выступление артистов
На лирической песне жители региона включили фонарики для создания атмосферы
После концерта звезды пошли фотографироваться в холл тюменского театра. Они никому не отказывали в совместных снимках, некоторые из них делал сам Пригожин
Также артисты сделали и свои памятные фото. На этом Валерия позирует рядом с Медяником и его женой
Жители региона поделились, что у них остались только приятные воспоминания после мероприятия. Они делали много комплиментов певице
Сама Валерия ушла в позитивном настроении, отметив хорошее качество звука и сказав, что ей все понравилось
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