В Тюмени прошел концерт к 80-летию области. Фоторепортаж

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Валерия. Тюмень
Валерия дала бесплатный концерт на празднике в честь юбилея Тюменской области Фото:

На площади 400-летия Тюмени прошел концерт к юбилею области. На сцене выступала певица Валерия вместе с Тюменским филармоническим оркестром под руководством дирижера Юрия Медяника. Также мероприятие посетили продюсер Иосиф Пригожин, директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер и заместитель губернатора Андрей Пантелеев. Яркие события запечатлело URA.RU в своем фоторепортаже.

Валерия. Тюмень
Тюменцы собрались на концерт к юбилею области, несмотря на дождь
Фото:
Валерия. Тюмень
Валерия дала бесплатный концерт для тюменцев
Фото:
Валерия. Тюмень
Перед своим выступлением певица поздравила жителей региона с 80-летием области
Фото:
Валерия. Тюмень
Валерии аккомпанировал Тюменский филармонический оркестр
Фото:
Валерия. Тюмень
Дирижером оркестра выступил Юрий Медяник
Фото:
Валерия. Тюмень
Тюменцы с удовольствием слушали выступление артистов
Фото:
Валерия. Тюмень
На лирической песне жители региона включили фонарики для создания атмосферы
Фото:
Валерия. Тюмень
После концерта звезды пошли фотографироваться в холл тюменского театра. Они никому не отказывали в совместных снимках, некоторые из них делал сам Пригожин
Фото:
Валерия. Тюмень
Также артисты сделали и свои памятные фото. На этом Валерия позирует рядом с Медяником и его женой
Фото:
Валерия. Тюмень
Жители региона поделились, что у них остались только приятные воспоминания после мероприятия. Они делали много комплиментов певице
Фото:
Валерия. Тюмень
Сама Валерия ушла в позитивном настроении, отметив хорошее качество звука и сказав, что ей все понравилось
Фото:

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На площади 400-летия Тюмени прошел концерт к юбилею области. На сцене выступала певица Валерия вместе с Тюменским филармоническим оркестром под руководством дирижера Юрия Медяника. Также мероприятие посетили продюсер Иосиф Пригожин, директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер и заместитель губернатора Андрей Пантелеев. Яркие события запечатлело URA.RU в своем фоторепортаже.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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