NBC News: нападение Украины на Курскую область обсуждалось более года

17 августа 2024 в 00:40 Размер текста - 17 +

Операция ВСУ под Курском готовилась еще за год, считает собеседник NBC News Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Идея вторжения ВСУ под Курском обсуждалась Киевом более года. Об этом сообщил американский телеканал NBC News со ссылкой на высокопоставленного советника в украинском правительстве. «Другой высокопоставленный советник украинского правительства, не уполномоченный выступать публично, заявил, что идея проведения операции, подобной внезапному нападению на Курск, обсуждалась более года», — сообщил канал. Советник также указал на то, что одной из главных целей операции в Курской области было отвлечение ресурсов и внимания России от других участков фронта. Утром 6 августа ВСУ предприняли попытку прорваться на территорию Курской области. Военкор Марат Хайруллин заявил, что Киев готовит взрыв «грязной бомбы» для провокации на ядерных объектах России. Согласно его информации, ВСУ планируют ударить по местам хранения ядерного топлива на атомных электростанциях. Подробнее о происходящем под Курском — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Идея вторжения ВСУ под Курском обсуждалась Киевом более года. Об этом сообщил американский телеканал NBC News со ссылкой на высокопоставленного советника в украинском правительстве. «Другой высокопоставленный советник украинского правительства, не уполномоченный выступать публично, заявил, что идея проведения операции, подобной внезапному нападению на Курск, обсуждалась более года», — сообщил канал. Советник также указал на то, что одной из главных целей операции в Курской области было отвлечение ресурсов и внимания России от других участков фронта. Утром 6 августа ВСУ предприняли попытку прорваться на территорию Курской области. Военкор Марат Хайруллин заявил, что Киев готовит взрыв «грязной бомбы» для провокации на ядерных объектах России. Согласно его информации, ВСУ планируют ударить по местам хранения ядерного топлива на атомных электростанциях. Подробнее о происходящем под Курском — в сюжете URA.RU.