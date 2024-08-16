В Турции лесной пожар разросся и охватил 16 жилых домов. Видео

В турецком Измире горят многоэтажные жилые дома

17 августа 2024 в 01:32 Размер текста - 17 +

Пожар в турецком Измире оперативно тушат с воздуха и наземной техникой (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Лесной пожар в турецком Измире 16 августа охватив многоэтажные жилые дома. Из-за угрозы распространения огня было эвакуировано 87 домов, 16 уже сгорели, сообщает газета Milliyet. «В районе Каршияка в Измире пожар усилился под воздействием ветра. Районы Доганчай и Санджаклы были эвакуированы», — пишет издание. Жители публикуют видео и фото возгорания в социальных сетях, демонстрируя масштабы трагедии. Власти предпринимают все необходимые меры для борьбы с огнем. Подключены силы Турецкого агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий и ЧС (AFAD), полиции, пожарных. Министерство национальной обороны Турции ведет работы самолетами, вертолетами, бульдозерами и другой техникой. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Лесной пожар в турецком Измире 16 августа охватив многоэтажные жилые дома. Из-за угрозы распространения огня было эвакуировано 87 домов, 16 уже сгорели, сообщает газета Milliyet. «В районе Каршияка в Измире пожар усилился под воздействием ветра. Районы Доганчай и Санджаклы были эвакуированы», — пишет издание. Жители публикуют видео и фото возгорания в социальных сетях, демонстрируя масштабы трагедии. Власти предпринимают все необходимые меры для борьбы с огнем. Подключены силы Турецкого агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий и ЧС (AFAD), полиции, пожарных. Министерство национальной обороны Турции ведет работы самолетами, вертолетами, бульдозерами и другой техникой.