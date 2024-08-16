Лесной пожар в турецком Измире 16 августа охватив многоэтажные жилые дома. Из-за угрозы распространения огня было эвакуировано 87 домов, 16 уже сгорели, сообщает газета Milliyet.
«В районе Каршияка в Измире пожар усилился под воздействием ветра. Районы Доганчай и Санджаклы были эвакуированы», — пишет издание.
Жители публикуют видео и фото возгорания в социальных сетях, демонстрируя масштабы трагедии. Власти предпринимают все необходимые меры для борьбы с огнем.
Подключены силы Турецкого агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий и ЧС (AFAD), полиции, пожарных. Министерство национальной обороны Турции ведет работы самолетами, вертолетами, бульдозерами и другой техникой.
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