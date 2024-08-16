16 августа 2024

The Times: США не позволили Лондону бить западными ракетами по России

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Великобритания больше месяца ждет разрешение США на использование Storm Shadow по территориям РФ
Великобритания больше месяца ждет разрешение США на использование Storm Shadow по территориям РФ Фото:
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Вашингтон оставил без ответа просьбы Великобритании на разрешение ВСУ ударять ракетами Storm Shadow по России. Об этом сообщили источники газеты The Times и подчеркнули, что обращение Лондона увязло из-за бюрократии.

«Источник в правительстве Великобритании сообщил, что запрос, отправленный в Вашингтон более месяца назад с просьбой разрешить запуск ракеты Storm Shadow по территории России, все еще ожидает ответа. По мнению источника, тема фактически застряла в их системе», — передает The Times слова собеседника.

Отмечается, что несмотря на желание Великобритании предоставить Киеву свободу в атаках по России, необходимо коллективное решение всех союзников. В их число входят США, Франция и третья неназванная страна НАТО.

Ранее Минобороны Великобритании допустило удары по России западным оружием. Глава ведомства считает, что атаки на объекты должны проводиться в рамках международного гуманитарного права, передает «Национальная служба новостей».

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Вашингтон оставил без ответа просьбы Великобритании на разрешение ВСУ ударять ракетами Storm Shadow по России. Об этом сообщили источники газеты The Times и подчеркнули, что обращение Лондона увязло из-за бюрократии. «Источник в правительстве Великобритании сообщил, что запрос, отправленный в Вашингтон более месяца назад с просьбой разрешить запуск ракеты Storm Shadow по территории России, все еще ожидает ответа. По мнению источника, тема фактически застряла в их системе», — передает The Times слова собеседника. Отмечается, что несмотря на желание Великобритании предоставить Киеву свободу в атаках по России, необходимо коллективное решение всех союзников. В их число входят США, Франция и третья неназванная страна НАТО. Ранее Минобороны Великобритании допустило удары по России западным оружием. Глава ведомства считает, что атаки на объекты должны проводиться в рамках международного гуманитарного права, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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