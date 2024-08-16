The Times: США не позволили Лондону бить западными ракетами по России

Вашингтон оставил без ответа просьбы Великобритании на разрешение ВСУ ударять ракетами Storm Shadow по России. Об этом сообщили источники газеты The Times и подчеркнули, что обращение Лондона увязло из-за бюрократии.
«Источник в правительстве Великобритании сообщил, что запрос, отправленный в Вашингтон более месяца назад с просьбой разрешить запуск ракеты Storm Shadow по территории России, все еще ожидает ответа. По мнению источника, тема фактически застряла в их системе», — передает The Times слова собеседника.
Отмечается, что несмотря на желание Великобритании предоставить Киеву свободу в атаках по России, необходимо коллективное решение всех союзников. В их число входят США, Франция и третья неназванная страна НАТО.
Ранее Минобороны Великобритании допустило удары по России западным оружием. Глава ведомства считает, что атаки на объекты должны проводиться в рамках международного гуманитарного права, передает «Национальная служба новостей».
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