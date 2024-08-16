16 августа 2024

Алаудинов: спецназ «Ахмат» взял в плен боевика батальона «Азов»* под Курском

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Алаудинов рассказал о попадании бойцов ВСУ в плен
Алаудинов рассказал о попадании бойцов ВСУ в плен Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Спецназ «Ахмат» взял в плен шесть украинских солдат, среди которых оказался боевик «Азова» (украинский националистический батальон, признан в РФ террористической организацией и запрещен). Об этом рассказал замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

«Взяли в плен трех [украинцев], одного азовца и еще двоих бойцов 61-ой бригады», — рассказал Алаудинов в своем telegram-канале. Также бойцы России подбили в Курской области пять пикапов, два грузовых авто, пять бронированных машин и робот-дрон разминирования, сказал командир «Ахмата».

*организация признана террористической и запрещена в РФ.

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Спецназ «Ахмат» взял в плен шесть украинских солдат, среди которых оказался боевик «Азова» (украинский националистический батальон, признан в РФ террористической организацией и запрещен). Об этом рассказал замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. «Взяли в плен трех [украинцев], одного азовца и еще двоих бойцов 61-ой бригады», — рассказал Алаудинов в своем telegram-канале. Также бойцы России подбили в Курской области пять пикапов, два грузовых авто, пять бронированных машин и робот-дрон разминирования, сказал командир «Ахмата». *организация признана террористической и запрещена в РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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