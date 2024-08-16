Алаудинов: спецназ «Ахмат» взял в плен боевика батальона «Азов»* под Курском

Спецназ «Ахмат» взял в плен шесть украинских солдат, среди которых оказался боевик «Азова» (украинский националистический батальон, признан в РФ террористической организацией и запрещен). Об этом рассказал замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.
«Взяли в плен трех [украинцев], одного азовца и еще двоих бойцов 61-ой бригады», — рассказал Алаудинов в своем telegram-канале. Также бойцы России подбили в Курской области пять пикапов, два грузовых авто, пять бронированных машин и робот-дрон разминирования, сказал командир «Ахмата».
*организация признана террористической и запрещена в РФ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.