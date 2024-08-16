Опубликовано видео после удара ВСУ по мосту через реку Сейм под Курском

17 августа 2024 в 04:30 Размер текста - 17 +

Для удара по мосту ВСУ применили HIMARS (архивное фото) Фото: Army Spc. Devin Klecan / U.S. Department of Defense новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ В социальных сетях появилось видео, снятое после удара ВСУ по мосту через реку Сейм в Курской области. На кадрах видно горящий микроавтобус, подвергшийся ракетному обстрелу системой HIMARS, и пробитое насквозь полотно переправы. «Внутри микроавтобуса находились волонтеры ОНФ Николай Ковалев, Давид Соколов и Федор Геращенко. Ковалев и Соколов погибли, Геращенко доставили в больницу с ожогами. Обрушился один из пролетов моста», — напомнило издание Baza. Повреждения привели к изоляции части Глушковского района, включая почти 30 населенных пунктов. Переправа являлась ключевой для эвакуации населения. Как ранее сообщало URA.RU, ВСУ уничтожили мост через реку Сейму в Курской области, чтобы затруднить эвакуацию мирных жителей. Об этом рассказала представитель МИД России Мария Захарова. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В социальных сетях появилось видео, снятое после удара ВСУ по мосту через реку Сейм в Курской области. На кадрах видно горящий микроавтобус, подвергшийся ракетному обстрелу системой HIMARS, и пробитое насквозь полотно переправы. «Внутри микроавтобуса находились волонтеры ОНФ Николай Ковалев, Давид Соколов и Федор Геращенко. Ковалев и Соколов погибли, Геращенко доставили в больницу с ожогами. Обрушился один из пролетов моста», — напомнило издание Baza. Повреждения привели к изоляции части Глушковского района, включая почти 30 населенных пунктов. Переправа являлась ключевой для эвакуации населения. Как ранее сообщало URA.RU, ВСУ уничтожили мост через реку Сейму в Курской области, чтобы затруднить эвакуацию мирных жителей. Об этом рассказала представитель МИД России Мария Захарова.