16 августа 2024

Опубликовано видео после удара ВСУ по мосту через реку Сейм под Курском

© Служба новостей «URA.RU»
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Для удара по мосту ВСУ применили HIMARS (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

В социальных сетях появилось видео, снятое после удара ВСУ по мосту через реку Сейм в Курской области. На кадрах видно горящий микроавтобус, подвергшийся ракетному обстрелу системой HIMARS, и пробитое насквозь полотно переправы.

«Внутри микроавтобуса находились волонтеры ОНФ Николай Ковалев, Давид Соколов и Федор Геращенко. Ковалев и Соколов погибли, Геращенко доставили в больницу с ожогами. Обрушился один из пролетов моста», — напомнило издание Baza.

Повреждения привели к изоляции части Глушковского района, включая почти 30 населенных пунктов. Переправа являлась ключевой для эвакуации населения.

Как ранее сообщало URA.RU, ВСУ уничтожили мост через реку Сейму в Курской области, чтобы затруднить эвакуацию мирных жителей. Об этом рассказала представитель МИД России Мария Захарова.

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В социальных сетях появилось видео, снятое после удара ВСУ по мосту через реку Сейм в Курской области. На кадрах видно горящий микроавтобус, подвергшийся ракетному обстрелу системой HIMARS, и пробитое насквозь полотно переправы. «Внутри микроавтобуса находились волонтеры ОНФ Николай Ковалев, Давид Соколов и Федор Геращенко. Ковалев и Соколов погибли, Геращенко доставили в больницу с ожогами. Обрушился один из пролетов моста», — напомнило издание Baza. Повреждения привели к изоляции части Глушковского района, включая почти 30 населенных пунктов. Переправа являлась ключевой для эвакуации населения. Как ранее сообщало URA.RU, ВСУ уничтожили мост через реку Сейму в Курской области, чтобы затруднить эвакуацию мирных жителей. Об этом рассказала представитель МИД России Мария Захарова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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