Опубликовано видео после удара ВСУ по мосту через реку Сейм под Курском

В социальных сетях появилось видео, снятое после удара ВСУ по мосту через реку Сейм в Курской области. На кадрах видно горящий микроавтобус, подвергшийся ракетному обстрелу системой HIMARS, и пробитое насквозь полотно переправы.
«Внутри микроавтобуса находились волонтеры ОНФ Николай Ковалев, Давид Соколов и Федор Геращенко. Ковалев и Соколов погибли, Геращенко доставили в больницу с ожогами. Обрушился один из пролетов моста», — напомнило издание Baza.
Повреждения привели к изоляции части Глушковского района, включая почти 30 населенных пунктов. Переправа являлась ключевой для эвакуации населения.
Как ранее сообщало URA.RU, ВСУ уничтожили мост через реку Сейму в Курской области, чтобы затруднить эвакуацию мирных жителей. Об этом рассказала представитель МИД России Мария Захарова.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.