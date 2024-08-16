МИД РФ: ВСУ разрушили мост через Сейму, чтобы сорвать эвакуацию курчан

16 августа 2024 в 22:10 Размер текста - 17 +

ВСУ мешают эвакуации людей в Курской области, сообщила Мария Захарова Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ ВСУ уничтожили мост через реку Сейму в Курской области, чтобы затруднить эвакуацию мирных жителей. С таким заявлением выступила представитель МИД России Мария Захарова «Совершенно ясно, это делается для того, чтобы затруднить эвакуацию из зоны боевых действий мирного населения, которое киевский режим делает своей приоритетной мишенью. <…> Решительно осуждаем очередные варварские теракты киевского режима», — сообщила Захарова в Telegram. Ранее сообщалось, что 16 августа в Глушковском районе Курской области в результате удара ВСУ уничтожен мост через реку Сейм. Также украинские военные наносят удары по мосту в селе Званное Глушковского района. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВСУ уничтожили мост через реку Сейму в Курской области, чтобы затруднить эвакуацию мирных жителей. С таким заявлением выступила представитель МИД России Мария Захарова «Совершенно ясно, это делается для того, чтобы затруднить эвакуацию из зоны боевых действий мирного населения, которое киевский режим делает своей приоритетной мишенью. <…> Решительно осуждаем очередные варварские теракты киевского режима», — сообщила Захарова в Telegram. Ранее сообщалось, что 16 августа в Глушковском районе Курской области в результате удара ВСУ уничтожен мост через реку Сейм. Также украинские военные наносят удары по мосту в селе Званное Глушковского района.