Канада дала Украине карт-бланш на атаки по России на фоне вторжения в Курскую область

CBC: Канада разрешила Украине использовать свою технику для атак по РФ

16 августа 2024 в 12:18 Размер текста - 17 +

Канада разрешила Украине использовать танки Leopard против РФ, которые поставила Киеву Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Канада разрешила Киеву, которому поставила свою технику, использовать все поставленное вооружение против России. Об этом сообщает канадская телерадиокомпания CBC. Данное разрешение было озвучено канадским военным ведомством на фоне вторжения ВСУ в Курскую область. «Украине разрешили использовать на территории России бронетехнику, подаренную Канадой», — рассказали в министерстве национальной обороны страны. Сообщение передает CBC. В СМИ Канады акцентировали внимание на вторжении Украины в российскую Курскую область. Журналисты отмечают, что среди военных экспертов сейчас проходят дискуссии по поводу влияния украинского вторжения на конфликт с РФ в целом. Отмечается, что Канада пожертвовала Украине восемь немецких танков Leopard 2A4, несколько десятков БТР, а также гаубиц. В канадском военном министерстве подчеркнули, что стремятся поддерживать Киев в борьбе с Москвой. Ранее в Нидерландах также сообщали, что для Украины нет никаких правовых ограничений на использование западной техники. В посольстве страны заявили, что Киев может спокойно использовать истребители F-16 для атак по российской территории. Однако страна может пересмотреть свое отношение, сообщает «Ридус». В начале августа в ВСУ говорили, что Запад разрешал атаковать только Белгород, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Канада разрешила Киеву, которому поставила свою технику, использовать все поставленное вооружение против России. Об этом сообщает канадская телерадиокомпания CBC. Данное разрешение было озвучено канадским военным ведомством на фоне вторжения ВСУ в Курскую область. «Украине разрешили использовать на территории России бронетехнику, подаренную Канадой», — рассказали в министерстве национальной обороны страны. Сообщение передает CBC. В СМИ Канады акцентировали внимание на вторжении Украины в российскую Курскую область. Журналисты отмечают, что среди военных экспертов сейчас проходят дискуссии по поводу влияния украинского вторжения на конфликт с РФ в целом. Отмечается, что Канада пожертвовала Украине восемь немецких танков Leopard 2A4, несколько десятков БТР, а также гаубиц. В канадском военном министерстве подчеркнули, что стремятся поддерживать Киев в борьбе с Москвой. Ранее в Нидерландах также сообщали, что для Украины нет никаких правовых ограничений на использование западной техники. В посольстве страны заявили, что Киев может спокойно использовать истребители F-16 для атак по российской территории. Однако страна может пересмотреть свое отношение, сообщает «Ридус». В начале августа в ВСУ говорили, что Запад разрешал атаковать только Белгород, передает RT.