ВС РФ взяли в плен более 20 боевиков ВСУ возле курского села

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В Курской области в плен добровольно сдались 24 солдата ВСУ
В Курской области в плен добровольно сдались 24 солдата ВСУ Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

В районе села Комаровка Курской области российские военные взяли в плен 24 военнослужащих, принадлежавших 22-й отдельной механизированной бригаде ВСУ. Украинские боевики организованно сдались с помощью специального telegram-канала.

«Двадцать четыре военнослужащих из 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ организованно сдались в плен российской армии близ села Комаровка на курском направлении», — рассказал РИА Новости представитель российских силовых структур. Он также добавил, что солдаты ВСУ связались с ВС РФ через анонимный telegram-канал. 

Ранее спецназ «Ахмат» взял в плен шесть украинских военных. Среди них был боевик «Азова» (украинский националистический батальон, признан в РФ террористической организацией и запрещен). Помимо этого, российские военнослужащие в пятницу, 16 августа, пять единиц бронированной техники противника, два грузовика, один танк и один беспилотник, пишет 360.ru.

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В районе села Комаровка Курской области российские военные взяли в плен 24 военнослужащих, принадлежавших 22-й отдельной механизированной бригаде ВСУ. Украинские боевики организованно сдались с помощью специального telegram-канала. «Двадцать четыре военнослужащих из 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ организованно сдались в плен российской армии близ села Комаровка на курском направлении», — рассказал РИА Новости представитель российских силовых структур. Он также добавил, что солдаты ВСУ связались с ВС РФ через анонимный telegram-канал.  Ранее спецназ «Ахмат» взял в плен шесть украинских военных. Среди них был боевик «Азова» (украинский националистический батальон, признан в РФ террористической организацией и запрещен). Помимо этого, российские военнослужащие в пятницу, 16 августа, пять единиц бронированной техники противника, два грузовика, один танк и один беспилотник, пишет 360.ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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