Садовод рассказала, как создать грибной оазис на даче

Садовод Воронова: для выращивания шампиньонов нужна лишь грибница
© Служба новостей «URA.RU»
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Для выращивания лесных грибов потребуется создание специальных условий
Для выращивания лесных грибов потребуется создание специальных условий Фото:

Для того чтобы вырастить грибы на дачном участке, достаточно грибницы, для их роста подойдет любой трухлявый пень. Об это сообщила эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.

«Шампиньоны и вешенки — грибы неприхотливые, нужна лишь грибница, она есть в продаже. Для роста грибов подойдет любой трухлявый пень, а тепло и влажность сделают свою работу», — отмечает Воронова в интервью радио Sputnik. Как уточнила эксперт, обычно на пакете с грибницей есть инструкция, которая не вызывает сложностей с данными видами грибов.

Ольга Воронова также отметила, что для выращивания лесных грибов, таких как подосиновики и лисички, потребуется создание условий, максимально приближенных к их естественной среде обитания, придется создать оазис леса на участке. Это включает в себя принесение почвы из леса и наличие соответствующих деревьев. Однако урожай таких грибов может быть непредсказуемым, так как грибница реагирует на солнечную активность и другие природные факторы.

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Для того чтобы вырастить грибы на дачном участке, достаточно грибницы, для их роста подойдет любой трухлявый пень. Об это сообщила эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова. «Шампиньоны и вешенки — грибы неприхотливые, нужна лишь грибница, она есть в продаже. Для роста грибов подойдет любой трухлявый пень, а тепло и влажность сделают свою работу», — отмечает Воронова в интервью радио Sputnik. Как уточнила эксперт, обычно на пакете с грибницей есть инструкция, которая не вызывает сложностей с данными видами грибов. Ольга Воронова также отметила, что для выращивания лесных грибов, таких как подосиновики и лисички, потребуется создание условий, максимально приближенных к их естественной среде обитания, придется создать оазис леса на участке. Это включает в себя принесение почвы из леса и наличие соответствующих деревьев. Однако урожай таких грибов может быть непредсказуемым, так как грибница реагирует на солнечную активность и другие природные факторы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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