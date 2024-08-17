Садовод рассказала, как создать грибной оазис на даче

Для того чтобы вырастить грибы на дачном участке, достаточно грибницы, для их роста подойдет любой трухлявый пень. Об это сообщила эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.
«Шампиньоны и вешенки — грибы неприхотливые, нужна лишь грибница, она есть в продаже. Для роста грибов подойдет любой трухлявый пень, а тепло и влажность сделают свою работу», — отмечает Воронова в интервью радио Sputnik. Как уточнила эксперт, обычно на пакете с грибницей есть инструкция, которая не вызывает сложностей с данными видами грибов.
Ольга Воронова также отметила, что для выращивания лесных грибов, таких как подосиновики и лисички, потребуется создание условий, максимально приближенных к их естественной среде обитания, придется создать оазис леса на участке. Это включает в себя принесение почвы из леса и наличие соответствующих деревьев. Однако урожай таких грибов может быть непредсказуемым, так как грибница реагирует на солнечную активность и другие природные факторы.
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