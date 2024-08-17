Замглавы Приморья отправился на защиту Курской области от ВСУ

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Вице-губернатор Приморья возглавил две сотни добровольцев, решивших помочь освободить Курскую область от ВСУ
Вице-губернатор Приморья возглавил две сотни добровольцев, решивших помочь освободить Курскую область от ВСУ Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Вице-губернатор Приморья Сергей Ефремов отправился освобождать Курскую область от боевиков ВСУ. Он возглавил 200 солдат приморского добровольческого батальона «Тигр», уже вернувшихся с передовой, но решивших защитить российский регион от противника.

«Уверен, что приморцы доблестно выполнят поставленные задачи и скоро вернутся домой. Возглавил дополнительное формирование первый командир „Тигров“ — вице-губернатор Сергей Ефремов», — заявил на церемонии проводов бойцов губернатор Приморья Олег Кожемяко. Его слова передает «Комсомольска правда». Глава региона также подчеркнул, что солдаты Приморья всегда готовы помочь и проявить мужество и героизм.

Ранее стало известно, что украинские военнослужащие переодеваются в гражданских, крадут машины и пытаются покинуть Курскую область. ВС РФ уже пленили минимум 10 солдат ВСУ в гражданской одежде, которые двигались в сторону границы.

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Вице-губернатор Приморья Сергей Ефремов отправился освобождать Курскую область от боевиков ВСУ. Он возглавил 200 солдат приморского добровольческого батальона «Тигр», уже вернувшихся с передовой, но решивших защитить российский регион от противника. «Уверен, что приморцы доблестно выполнят поставленные задачи и скоро вернутся домой. Возглавил дополнительное формирование первый командир „Тигров“ — вице-губернатор Сергей Ефремов», — заявил на церемонии проводов бойцов губернатор Приморья Олег Кожемяко. Его слова передает «Комсомольска правда». Глава региона также подчеркнул, что солдаты Приморья всегда готовы помочь и проявить мужество и героизм. Ранее стало известно, что украинские военнослужащие переодеваются в гражданских, крадут машины и пытаются покинуть Курскую область. ВС РФ уже пленили минимум 10 солдат ВСУ в гражданской одежде, которые двигались в сторону границы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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