Замглавы Приморья отправился на защиту Курской области от ВСУ

Вице-губернатор Приморья Сергей Ефремов отправился освобождать Курскую область от боевиков ВСУ. Он возглавил 200 солдат приморского добровольческого батальона «Тигр», уже вернувшихся с передовой, но решивших защитить российский регион от противника.
«Уверен, что приморцы доблестно выполнят поставленные задачи и скоро вернутся домой. Возглавил дополнительное формирование первый командир „Тигров“ — вице-губернатор Сергей Ефремов», — заявил на церемонии проводов бойцов губернатор Приморья Олег Кожемяко. Его слова передает «Комсомольска правда». Глава региона также подчеркнул, что солдаты Приморья всегда готовы помочь и проявить мужество и героизм.
Ранее стало известно, что украинские военнослужащие переодеваются в гражданских, крадут машины и пытаются покинуть Курскую область. ВС РФ уже пленили минимум 10 солдат ВСУ в гражданской одежде, которые двигались в сторону границы.
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