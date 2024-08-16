В Челябинске вместо трамвая запустят компенсационный автобус

В Челябинске с 19 августа на время закрытия трамвайного движения на пересечении улицы Горького и проспекта Ленина запустят компенсационный автобус. Об этом 17 августа сообщил «Организатор перевозок».
«Компенсационный автобус свяжет Ленинский район и Теплотехнический институт. На маршрут выйдут шесть больших автобусов с интервалом около15 минут», — отметил перевозчик.
Компенсационный транспорт будет следовать по проспекту Победы, улицы Горького, проспекту Ленина, улицы Рождественского и Копейскому шоссе. Утренний рейс от остановки Теплотехнического института будет начинаться в 5:35 и заканчиваться в 22:20 ежедневно.
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