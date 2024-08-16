16 августа 2024

В Челябинске вместо трамвая запустят компенсационный автобус

© Служба новостей «URA.RU»
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Городской транспорт. Челябинск, транспорт, автобус, дорожное движение, пассажир автобуса
Новый автобус будет замещать трамвай до конца сентября Фото:

В Челябинске с 19 августа на время закрытия трамвайного движения на пересечении улицы Горького и проспекта Ленина запустят компенсационный автобус. Об этом 17 августа сообщил «Организатор перевозок».

«Компенсационный автобус свяжет Ленинский район и Теплотехнический институт. На маршрут выйдут шесть больших автобусов с интервалом около15 минут», — отметил перевозчик.

Компенсационный транспорт будет следовать по проспекту Победы, улицы Горького, проспекту Ленина, улицы Рождественского и Копейскому шоссе. Утренний рейс от остановки Теплотехнического института будет начинаться в 5:35 и заканчиваться в 22:20 ежедневно.

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В Челябинске с 19 августа на время закрытия трамвайного движения на пересечении улицы Горького и проспекта Ленина запустят компенсационный автобус. Об этом 17 августа сообщил «Организатор перевозок». «Компенсационный автобус свяжет Ленинский район и Теплотехнический институт. На маршрут выйдут шесть больших автобусов с интервалом около15 минут», — отметил перевозчик. Компенсационный транспорт будет следовать по проспекту Победы, улицы Горького, проспекту Ленина, улицы Рождественского и Копейскому шоссе. Утренний рейс от остановки Теплотехнического института будет начинаться в 5:35 и заканчиваться в 22:20 ежедневно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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