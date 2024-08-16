16 августа 2024

В Екатеринбурге задержали замминистра

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция в Интерфаксе по энергосетевым компаниям. Екатеринбург, чикризов игорь
Игорь Чикризов, по неофициальным данным, доставлен в Следственный комитет Фото:
новость из сюжета
Уголовное дело свердловского замминистра Кислицына

В Екатеринбурге, по неофициальным данным, задержали первого замминистра свердловского ЖКХ Игоря Чикризова и бывшую начальницу одного из отделов министерства Елену Васильеву. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к силовым структурам.

«Сотрудники ФСБ и СКР 16 августа провели следственные действия по месту жительства Чикризова и Васильевой. После обысков их увезли в Следственный комитет», — сказал собеседник агентства. Он связывает их задержание с уголовным делом свердловского замминистра энергетики и ЖКХ Андрея Кислицына, отправленного в СИЗО по обвинению в коррупции.

URA.RU обратилось за комментарием в СКР и УФСБ по региону. Ответы будут опубликованы, как только поступят. Оперативно связаться с Чикризовым и Васильевой не удалось, на звонки они не ответили

О задержании Кислицына стало известно 1 мая. После появилась информация об аресте бывшего депутата регионального заксобрания и друга Кислицына — Павла Мякишева. Следователи считают, что последний мог передать взятку замминистра, действуя в интересах барнаульской компании Barled (занимается поставками светильников в регионы).

Владелец товарного знака предприятия Евгений Шнитов и директор ныне ликвидированной компании «Фаберлайт» Андрей Фоминов также стали фигурантами дела. Им вменяют дачу взятки. По последним данным агентства, оба заключили досудебное соглашение и находятся на свободе. Актуальную информацию об уголовном деле URA.RU собирает в специальном сюжете.

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В Екатеринбурге, по неофициальным данным, задержали первого замминистра свердловского ЖКХ Игоря Чикризова и бывшую начальницу одного из отделов министерства Елену Васильеву. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к силовым структурам. «Сотрудники ФСБ и СКР 16 августа провели следственные действия по месту жительства Чикризова и Васильевой. После обысков их увезли в Следственный комитет», — сказал собеседник агентства. Он связывает их задержание с уголовным делом свердловского замминистра энергетики и ЖКХ Андрея Кислицына, отправленного в СИЗО по обвинению в коррупции. URA.RU обратилось за комментарием в СКР и УФСБ по региону. Ответы будут опубликованы, как только поступят. Оперативно связаться с Чикризовым и Васильевой не удалось, на звонки они не ответили О задержании Кислицына стало известно 1 мая. После появилась информация об аресте бывшего депутата регионального заксобрания и друга Кислицына — Павла Мякишева. Следователи считают, что последний мог передать взятку замминистра, действуя в интересах барнаульской компании Barled (занимается поставками светильников в регионы). Владелец товарного знака предприятия Евгений Шнитов и директор ныне ликвидированной компании «Фаберлайт» Андрей Фоминов также стали фигурантами дела. Им вменяют дачу взятки. По последним данным агентства, оба заключили досудебное соглашение и находятся на свободе. Актуальную информацию об уголовном деле URA.RU собирает в специальном сюжете.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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