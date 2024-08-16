На своих привычных полянках курганцы впервые нашли черные грузди. Фото

17 августа 2024 в 16:18 Размер текста - 17 +

Необычные грузди нашли курганцы в лесу Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В двух десятках километров от Кургана любители «тихой охоты» нашли черные грузди. Раньше на своих привычных полянках горожане таких грибов не встречали. Об этом грибники рассказали URA.RU. «Поехали собирать грибы на свои места в районе 20-го километра вдоль трассы в сторону Екатеринбурга. И впервые обнаружили там черные грузди. Они похожи на обычные, только темно-оливкового цвета», — говорится в сообщении грибников, к которому они прикрепили фото. Курганцы отмечают, что на срезе у грибов выделяется млечный сок. Некоторые грузди оказались червивыми, но не все. «Нашли грузди около низины в березовом лесу. Много слышали про эти грибы, что считаются элитными. Теперь и сами попробуем», — подчеркнула жительница Кургана Вероника. Согласно открытым данным, черные грузди относятся к грибам рода млечник из семейства сыроежковых. Уточняется, что в России этот гриб также называют чернышом, черной дуплянкой, чернушкой и даже свинорылом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В двух десятках километров от Кургана любители «тихой охоты» нашли черные грузди. Раньше на своих привычных полянках горожане таких грибов не встречали. Об этом грибники рассказали URA.RU. «Поехали собирать грибы на свои места в районе 20-го километра вдоль трассы в сторону Екатеринбурга. И впервые обнаружили там черные грузди. Они похожи на обычные, только темно-оливкового цвета», — говорится в сообщении грибников, к которому они прикрепили фото. Курганцы отмечают, что на срезе у грибов выделяется млечный сок. Некоторые грузди оказались червивыми, но не все. «Нашли грузди около низины в березовом лесу. Много слышали про эти грибы, что считаются элитными. Теперь и сами попробуем», — подчеркнула жительница Кургана Вероника. Согласно открытым данным, черные грузди относятся к грибам рода млечник из семейства сыроежковых. Уточняется, что в России этот гриб также называют чернышом, черной дуплянкой, чернушкой и даже свинорылом.