В Госдуме попросили Совбез ООН предотвратить атаку на АЭС

Депутат Госдумы, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал Совбез ООН немедленно собрать экстренное заседание в связи с возможными атаками Вооруженных сил Украины на Курскую и Запорожскую АЭС. Ранее появилась информация о том, что украинские силы планируют использовать для атаки на станции заряды с боеголовками с радиоактивным веществом.
«Призываю Совбез ООН созвать экстренное заседание, чтобы не допустить атаки ВСУ на Курскую и Запорожскую АЭС», — заявил Шеремет РИА Новости.
По его словам, такая провокация киевского режима может привести к последствиям и ядерной катастрофе для всего континента. Депутат считает, что проигнорировав планы Украины, Запад будет автоматически считаться соучастником преступления.
Ранее в Управлении внутренних дел Военно-гражданской администрации Харьковской области заявили, что руководство Украины готовит удар по ядерным объектам России. Речь шла о намерении атаковать атомные объекты Курской и Запорожской АЭС, передает RT. В telegram-канале Минобороны РФ указали, что поступающие сведения о том, что украинское руководство планирует совершить теракт на АЭС, вызывают серьезную озабоченность, сообщало деловое издание «Взгляд».
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