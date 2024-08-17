В Госдуме попросили Совбез ООН предотвратить атаку на АЭС

Депутат Госдумы Шеремет призвал Совбез ООН предотвратить атаки ВСУ на АЭС
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В Госдуме призвали Совбез ООН не допустить атаки на Курскую и Запорожскую АЭС
В Госдуме призвали Совбез ООН не допустить атаки на Курскую и Запорожскую АЭС Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Депутат Госдумы, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал Совбез ООН немедленно собрать экстренное заседание в связи с возможными атаками Вооруженных сил Украины на Курскую и Запорожскую АЭС. Ранее появилась информация о том, что украинские силы планируют использовать для атаки на станции заряды с боеголовками с радиоактивным веществом. 

«Призываю Совбез ООН созвать экстренное заседание, чтобы не допустить атаки ВСУ на Курскую и Запорожскую АЭС», — заявил Шеремет РИА Новости.

По его словам, такая провокация киевского режима может привести к последствиям и ядерной катастрофе для всего континента. Депутат считает, что проигнорировав планы Украины, Запад будет автоматически считаться соучастником преступления. 

Ранее в Управлении внутренних дел Военно-гражданской администрации Харьковской области заявили, что руководство Украины готовит удар по ядерным объектам России. Речь шла о намерении атаковать атомные объекты Курской и Запорожской АЭС, передает RT. В telegram-канале Минобороны РФ указали, что поступающие сведения о том, что украинское руководство планирует совершить теракт на АЭС, вызывают серьезную озабоченность, сообщало деловое издание «Взгляд». 

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Депутат Госдумы, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал Совбез ООН немедленно собрать экстренное заседание в связи с возможными атаками Вооруженных сил Украины на Курскую и Запорожскую АЭС. Ранее появилась информация о том, что украинские силы планируют использовать для атаки на станции заряды с боеголовками с радиоактивным веществом.  «Призываю Совбез ООН созвать экстренное заседание, чтобы не допустить атаки ВСУ на Курскую и Запорожскую АЭС», — заявил Шеремет РИА Новости. По его словам, такая провокация киевского режима может привести к последствиям и ядерной катастрофе для всего континента. Депутат считает, что проигнорировав планы Украины, Запад будет автоматически считаться соучастником преступления.  Ранее в Управлении внутренних дел Военно-гражданской администрации Харьковской области заявили, что руководство Украины готовит удар по ядерным объектам России. Речь шла о намерении атаковать атомные объекты Курской и Запорожской АЭС, передает RT. В telegram-канале Минобороны РФ указали, что поступающие сведения о том, что украинское руководство планирует совершить теракт на АЭС, вызывают серьезную озабоченность, сообщало деловое издание «Взгляд». 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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