Британия запустила в космос свой первый военный спутник

17 августа 2024 в 18:38 Размер текста - 17 +

Великобритания провела успешный запуск первого собственного спутника для военных операций Tyche, сообщило британское правительство Фото: Пресс-служба Роскосмоса Великобритания провела успешный запуск первого собственного спутника для военных операций Tyche, задача которого — делать дневные фото и видео Земли. Об этом заявило британское правительство. «Минувшей ночью британский спутник для поддержки военных операций был успешно запущен в космос. Спутник, названный Tyche, является первым спутником Космического командования, который может делать дневные снимки и видеозаписи земной поверхности», — говорится в заявлении на официальном сайте британского правительства. Там добавили, что конфликт на Украине показал необходимость применения космической техники в военных целях. Tyche по размерам не больше стиральной машины. Он был запущен компанией SpaceX с Калифорнийской военно-воздушной базы Ванденберг на многоразовой ракете Falcon 9. По словам британского правительства, Tyche не только улучшит разведывательные возможности Великобритании, но и будет отслеживать стихийные бедствия и последствия изменений климата и использоваться в картографии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Великобритания провела успешный запуск первого собственного спутника для военных операций Tyche, задача которого — делать дневные фото и видео Земли. Об этом заявило британское правительство. «Минувшей ночью британский спутник для поддержки военных операций был успешно запущен в космос. Спутник, названный Tyche, является первым спутником Космического командования, который может делать дневные снимки и видеозаписи земной поверхности», — говорится в заявлении на официальном сайте британского правительства. Там добавили, что конфликт на Украине показал необходимость применения космической техники в военных целях. Tyche по размерам не больше стиральной машины. Он был запущен компанией SpaceX с Калифорнийской военно-воздушной базы Ванденберг на многоразовой ракете Falcon 9. По словам британского правительства, Tyche не только улучшит разведывательные возможности Великобритании, но и будет отслеживать стихийные бедствия и последствия изменений климата и использоваться в картографии.