Британия запустила в космос свой первый военный спутник

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Великобритания провела успешный запуск первого собственного спутника для военных операций Tyche, сообщило британское правительство Фото:

Великобритания провела успешный запуск первого собственного спутника для военных операций Tyche, задача которого — делать дневные фото и видео Земли. Об этом заявило британское правительство.

«Минувшей ночью британский спутник для поддержки военных операций был успешно запущен в космос. Спутник, названный Tyche, является первым спутником Космического командования, который может делать дневные снимки и видеозаписи земной поверхности», — говорится в заявлении на официальном сайте британского правительства.

Там добавили, что конфликт на Украине показал необходимость применения космической техники в военных целях. Tyche по размерам не больше стиральной машины. Он был запущен компанией SpaceX с Калифорнийской военно-воздушной базы Ванденберг на многоразовой ракете Falcon 9. По словам британского правительства, Tyche не только улучшит разведывательные возможности Великобритании, но и будет отслеживать стихийные бедствия и последствия изменений климата и использоваться в картографии.

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Великобритания провела успешный запуск первого собственного спутника для военных операций Tyche, задача которого — делать дневные фото и видео Земли. Об этом заявило британское правительство. «Минувшей ночью британский спутник для поддержки военных операций был успешно запущен в космос. Спутник, названный Tyche, является первым спутником Космического командования, который может делать дневные снимки и видеозаписи земной поверхности», — говорится в заявлении на официальном сайте британского правительства. Там добавили, что конфликт на Украине показал необходимость применения космической техники в военных целях. Tyche по размерам не больше стиральной машины. Он был запущен компанией SpaceX с Калифорнийской военно-воздушной базы Ванденберг на многоразовой ракете Falcon 9. По словам британского правительства, Tyche не только улучшит разведывательные возможности Великобритании, но и будет отслеживать стихийные бедствия и последствия изменений климата и использоваться в картографии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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